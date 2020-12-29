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美出現首起英國變種病毒確診病例 無旅行紀錄

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

美航明年初班表持續減半 對沖基金促英特爾慎思戰略

記者張大仁／整理

財經簡訊

房價指數年增7.9% 6年來最大

10月史坦普CoreLogic Case-Shiller 20城市房價指數較上年同月上升7.9%，為2014年6月來最大年增率，主要強勁的需求和有限的供應共同推動。所有19城房價都較上月上升，底特律繼續因為疫情相關的延誤而無法公布其房屋銷售數據。鳳凰城連升17個月，年增12.7%，緊隨其後的是西雅圖的11.7%和聖地牙哥的11.6%。

交易員看好白銀漲勢延至明年

白銀2020年巨大漲幅一直在商品貿易領域許多投資人心中揮之不去。即使過去2個月白銀的熱度已經冷卻，但今年升幅仍可望達到黃金的2倍。隨著美元繼續貶值，部分交易員押注白銀的漲勢將持續到2021年。

美航明年初班表持續減半

美國航空總裁伊索姆(Robert Isom)表示，預計新冠病毒大流行將繼續影響2021年的需求和班表。他說，美航本月執飛班表僅有去年同期的45%，預計這種情形會持續到明年1月和2月，但希望疫苗的出現可以帶來希望。美航和其他航空同業近幾周警告投資人，雖年底假期旅客增加，但第4季財報不會太好看。

飲食指南建議2歲以下不吃糖

美國政府29日首度發布嬰幼兒飲食指南，建議在6個月前僅哺育母乳，2歲以下兒童則不建議食用含糖食物如糖果、蛋糕和冰淇淋。該指南並未提供科學家的2項重要建議，包括成人的糖攝取量不宜高於卡路里的6%，並限制酒精攝取量；但建議2歲以上每天糖攝取量不宜高於卡路里的10%，男性飲酒量每日不超過2杯，女性則減半。

對沖基金促英特爾慎思戰略

洛伯(Dan Loeb)領導的對沖基金Third Point敦促英特爾董事會聘請投資顧問，以探尋在市占率輸給台積電、三星和AMD之後的「戰略選項」，並建議剝離「失敗的收購」。Third Point最近以10億元價格收購英特爾的大量股份。英特爾則發表聲明表示，將與Third Point合作提高股東價值。

Skype創始人點出世紀3大威脅

Skype聯合創始人塔林(Jaan Tallinn)點出他認定本世紀人類生存的三大威脅。他指出，雖然氣候變遷和新冠疫情被視為亟需緊急全球解決方案的問題，但人工智慧(AI)、合成生物學和所謂的未知的未知都是2100年前存在的風險。合成生物學是指新的生物單體、裝置和系統的設計和建造，而未知的未知是「現在可能無法考慮的事物」。

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