我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

莫德納疫苗首例不良反應 波士頓醫師心悸暈眩送急診

特赦大放送、否決重大法案 川普究竟有何目的？

記者張加／即時報導
川普23日再度公布一項特赦名單，包括前競選團隊主席馬納福特（右）、老友兼顧問史東（左）及川普女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（中）。美聯社／Getty Images
川普23日再度公布一項特赦名單，包括前競選團隊主席馬納福特（右）、老友兼顧問史東（左）及川普女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（中）。美聯社／Getty Images

美國總統川普即將下台，他在任期最後不到一個月的時間，讓華府再陷混亂，不僅揚言拒簽紓困案，否決2021年國防授權法案（NDAA），還特赦大放送；川普出招，究竟有何目的？

白宮22日公布特赦、減刑名單，包括涉及「通俄門」的競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）等人；23日再公布一批特赦名單，包括川普女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）、川普的老友兼顧問史東（Roger Stone）等逾20人。

除了特赦，川普還否決2021財年國防授權法案（NDAA），聲稱NDAA是給中國與俄羅斯的禮物，並重申對「通訊端正法」第230條的不滿；聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）稱川普利用他任內倒數幾小時「作亂」，連共和黨議員也對川普行為感到困惑。

川普並反對國會通過的9000億美元新冠紓困案，批紓困支票太少了，要求國會提高紓困金額，否則他可能不簽署。

親近川普與熟悉白宮的人士說，川普的主要目的是為引起人們注意，並向他的基本盤傳遞一個訊息，即他計畫再戰2024年，而他對美國人民的支持程度比國會更大。

川普 紓困金 美國

上一則

想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說

延伸閱讀

川普推文再籲發2000元 批「錯在中國」

川普推文再籲發2000元 批「錯在中國」
罕見附和川普 民主黨「四人幫」 提2千元求生支票

罕見附和川普 民主黨「四人幫」 提2千元求生支票
紓困案頻卡關 兩黨州長不滿川普、國會

紓困案頻卡關 兩黨州長不滿川普、國會
聖誕節…川普視頻美軍 拜登自宅簡單過

聖誕節…川普視頻美軍 拜登自宅簡單過

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」
妻管工資卡40年 重慶老翁出走 民警共鳴：我們都一樣…

妻管工資卡40年 重慶老翁出走 民警共鳴：我們都一樣…