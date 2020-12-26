特赦大放送、否決重大法案 川普究竟有何目的？

川普23日再度公布一項特赦名單，包括前競選團隊主席馬納福特（右）、老友兼顧問史東（左）及川普女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（中）。美聯社／Getty Images

美國 總統川普 即將下台，他在任期最後不到一個月的時間，讓華府再陷混亂，不僅揚言拒簽紓困案，否決2021年國防授權法案（NDAA），還特赦大放送；川普出招，究竟有何目的？

白宮22日公布特赦、減刑名單，包括涉及「通俄門」的競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）等人；23日再公布一批特赦名單，包括川普女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）、川普的老友兼顧問史東（Roger Stone）等逾20人。

除了特赦，川普還否決2021財年國防授權法案（NDAA），聲稱NDAA是給中國與俄羅斯的禮物，並重申對「通訊端正法」第230條的不滿；聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）稱川普利用他任內倒數幾小時「作亂」，連共和黨議員也對川普行為感到困惑。

川普並反對國會通過的9000億美元新冠紓困案，批紓困支票太少了，要求國會提高紓困金 額，否則他可能不簽署。

親近川普與熟悉白宮的人士說，川普的主要目的是為引起人們注意，並向他的基本盤傳遞一個訊息，即他計畫再戰2024年，而他對美國人民的支持程度比國會更大。