加州迪士尼聖誕節當天關門 60多年來第一次

加州迪士尼樂園受到疫情影響，持續關門，但有不少粉絲到商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）感受聖誕氣氛。中央社

往年聖誕、新年假期是主題樂園最忙碌日子，但今年疫情攪局，美國加州迪士尼 樂園、迪士尼冒險樂園和所屬3家飯店今年聖誕節 關門，是60多年來第一次。

非疫情時期，聖誕節12月25日到新年元旦之間，位在加州橘郡的迪士尼樂園堪稱「全世界最忙碌的地方」。「橘郡紀事報」（The Orange County Register）統計，熱門設施等候時間達2小時。

但今年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續發威下，各種「一反常態」變成常態，「全世界最忙碌的地方」幾十年來首次關門不接客。

自從3月疫情在美國爆發，加州迪士尼關閉9個月，根據加州疫情惡化的情況與官方禁令，迪士尼遊樂園將持續關門到明年3月。

在忠實粉絲引頸期盼下，7月商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）和加州冒險樂園小部分區域「博偉街」（Buena Vista Street）重新開放戶外用餐與限量入店購物。

記者24日走訪，迪士尼市中心特區布置聖誕燈飾，音樂燈光充滿過節氣氛，但12月初加州第二次發布居家隔離令，戶外用餐區域再度關閉，大部分餐廳停止營業，只剩迪士尼商品專賣店開門吸引遊客。

迪士尼市中心特區7月重新開門之後，加強防疫措施，入口處量體溫之外，園區內到處可見消毒液、洗手台與防疫標語。

平安夜的迪士尼商店街遊客稀疏，隔天聖誕節當日連商店街也將跟遊樂園一樣關門休息。「橘郡紀事報」對比一年前後截然不同風貌，去年人潮洶湧，今年空無一人。

「橘郡紀事報」指出，對許多加州居民來說，聖誕節當天拆完禮物，必要行程就是全家出動去迪士尼玩，從聖誕節到新年元旦是人潮高峰期，去年12月27日迪士尼一度暫停入園，以控制超過7萬5000人的爆量人數。