我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

日首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

加州迪士尼聖誕節當天關門 60多年來第一次

中央社／洛杉磯24日專電
加州迪士尼樂園受到疫情影響，持續關門，但有不少粉絲到商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）感受聖誕氣氛。中央社
加州迪士尼樂園受到疫情影響，持續關門，但有不少粉絲到商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）感受聖誕氣氛。中央社

往年聖誕、新年假期是主題樂園最忙碌日子，但今年疫情攪局，美國加州迪士尼樂園、迪士尼冒險樂園和所屬3家飯店今年聖誕節關門，是60多年來第一次。

非疫情時期，聖誕節12月25日到新年元旦之間，位在加州橘郡的迪士尼樂園堪稱「全世界最忙碌的地方」。「橘郡紀事報」（The Orange County Register）統計，熱門設施等候時間達2小時。

但今年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續發威下，各種「一反常態」變成常態，「全世界最忙碌的地方」幾十年來首次關門不接客。

自從3月疫情在美國爆發，加州迪士尼關閉9個月，根據加州疫情惡化的情況與官方禁令，迪士尼遊樂園將持續關門到明年3月。

在忠實粉絲引頸期盼下，7月商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）和加州冒險樂園小部分區域「博偉街」（Buena Vista Street）重新開放戶外用餐與限量入店購物。

記者24日走訪，迪士尼市中心特區布置聖誕燈飾，音樂燈光充滿過節氣氛，但12月初加州第二次發布居家隔離令，戶外用餐區域再度關閉，大部分餐廳停止營業，只剩迪士尼商品專賣店開門吸引遊客。

迪士尼市中心特區7月重新開門之後，加強防疫措施，入口處量體溫之外，園區內到處可見消毒液、洗手台與防疫標語。

平安夜的迪士尼商店街遊客稀疏，隔天聖誕節當日連商店街也將跟遊樂園一樣關門休息。「橘郡紀事報」對比一年前後截然不同風貌，去年人潮洶湧，今年空無一人。

「橘郡紀事報」指出，對許多加州居民來說，聖誕節當天拆完禮物，必要行程就是全家出動去迪士尼玩，從聖誕節到新年元旦是人潮高峰期，去年12月27日迪士尼一度暫停入園，以控制超過7萬5000人的爆量人數。

加州迪士尼商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney Distr...
加州迪士尼商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）聖誕燈飾前，設置洗手台防疫。中央社
加州迪士尼樂園因疫情關閉9個月，自7月起周邊商店街開放，近日開放部分區域，供遊客...
加州迪士尼樂園因疫情關閉9個月，自7月起周邊商店街開放，近日開放部分區域，供遊客進場購物，圖為24日平安夜遊客零星。中央社
加州迪士尼樂園因疫情關閉，但周邊商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown D...
加州迪士尼樂園因疫情關閉，但周邊商店街「迪士尼市中心特區」（Downtown Disney District）7月重新營業，限制人數進場，圖為店內防疫標語。中央社

迪士尼 加州 聖誕節

上一則

升遷懲處樣樣不公 美空軍非裔官兵積怨已久

下一則

錯過直播沒關係！Our Hop演唱會 假期闔家團聚溫馨看

延伸閱讀

英國聖誕節前悲劇 10隻抹香鯨擱淺後全數喪命

英國聖誕節前悲劇 10隻抹香鯨擱淺後全數喪命
不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多

不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多
聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具

聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具
加州人去年遭網騙5.7億元 FBI提醒別輕信大額優惠

加州人去年遭網騙5.7億元 FBI提醒別輕信大額優惠

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

2020-12-19 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命