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川普否決明年度國防預算 斥為「中俄禮物」

一洲焦點／年底能拿到紓困金嗎？進擊的病毒、大選陰謀論

Nikola垃圾車合作案告吹 傳谷歌要求科技論文不報憂

記者張大仁／整理

財經簡訊

資本財訂單增0.4% 連升7月

商務部表示，11月主要資本財新訂單成長0.4%，年增0.8%，為連續第7個月成長，顯示商業投資可能抵消消費者支出放緩，並使第4季經濟維持溫和成長。耐久財訂單則是成長0.9%，其中運輸設備激增1.9%，民用飛機訂單下跌2.8%，但預估在波音737 MAX復飛後可望回升；汽車及零件訂單增加2.4%。

首申失業金略減 仍高於80萬人

勞工部報導，截至12月19日當周首次申請失業救濟金人數減至80.3萬，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預計的88.8萬。上周首申數上修7000人至89.2萬，是9月初來最高水平。截至12月12日當周經季節性調整後連續申請失業救濟金數從前周的550萬降至530萬。截至12月5日，共有2040萬人獲得失業救濟。

11月新屋銷售大減11%

美國人口普查局統計，11月新​​屋銷售較10月下降11%，跌幅超出預期。10月數據也被下修。銷售量年率84.1萬套，低於7月峰值97.9萬套；這些數字是指已簽合約但尚未交屋。銷售額同增20.8%。下跌主因可能是由於房價不斷上漲。與2019年11月相比，新屋中位數價格上漲2.2%至33萬5300元。

Nikola垃圾車合作案告吹

Nikola和Republic Services的合作共同開發電動垃圾車的關係宣告終止，陷入困境的Nikola股價下跌10.7%。該公司說，兩家公司「確認將各種新技術和設計概念結合在一起，將導致開發時間比預期更長且成本高漲後，因而做出這項決定」。兩家公司在8月初宣布共同開發數千輛電動垃圾車。

Voyager擬收購Nanoracks

持有Nanoracks多數股權的Voyager Space Holdings在成立不過1年多的時間中進行了第4次收購。Nanoracks是已執行國際太空站1000多次任務的太空服務和硬體專業公司。Voyager打算獲得Nanoracks的控股公司X.O. Markets的多數股權。交易金額未透露，但預計於2021年第1季完成。

谷歌要求科技論文不報憂

《路透》在訪問相關人員後報導指出，Alphabet旗下谷歌今年加強檢視「敏感主題」以對科學論文進行控制。至少在3篇論文中要求作者避免對技術進行負面評價。根據該政策的內部網頁說明，谷歌的新審查程序要求研究者在針對面孔和情緒分析以及種族、性別或政治傾向等主題前，先諮詢法律、政策和公關團隊。

谷歌 太空 勞工部

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