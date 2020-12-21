新紓困案來遲 美經濟僅能止血

美國國會兩黨20日就規模9000億美元的紓困案達成協議。圖為20日國會山莊前的聖誕樹。（美聯社）

紐約時報報導，美國國會兩黨20日同意的紓困 案，雖然短期內能降低新冠肺炎疫情 對經濟的衝擊，卻來得太晚，無法彌補疫情對許多家庭和企業的長期傷害。

紓困案將每周300美元 的聯邦失業津貼延長11周，使數百萬即將失去津貼的人能繼續領到；延續為小企業提供的「薪資保護貸款計畫」，這個計畫在今年春天使許多小企業免於倒閉。

紓困案延長了保護租屋族的暫緩驅逐令，並投入更多資金協助學校改善低收入戶學生營養不良，使許多弱勢家庭在疫情期間免於飢餓和流落街頭。

向民眾發放600美元現金除了能刺激經濟，還能幫助那些雖然保有工作、但工時縮短或收入減少的人。

不過，紐時指出，紓困案不足以讓經濟繁榮。跡象顯示，疫情已對經濟造成長期傷害：長期失業者愈來愈多，種族差距擴大，而且有更多人離開勞動市場，尤其是女性。

這次紓困案的現金或聯邦失業津貼，金額都比國會3月首次通過的紓困案縮水一半，對於每周通常只靠幾百美元津貼過活的失業者而言，幫助不大。此外，失業津貼延長不到3個月，數以百萬計的失業民眾可能還沒等到就業市場顯著回溫，就將失去這筆生活費。

紓困案沒提及的部分，可能也會傷害經濟，其中最重要的是，許多州和地方政府因為疫情導致稅收減少，3月以來已導致130萬人被解雇，國會兩黨卻未同意彌補稅收差額。一些有識之士認為，稅收短徵很可能會使地方政府繼續裁員。

華府智庫城市研究所高級研究員崔西．高登說：「有些事要過一段時間，才會慢慢侵蝕州政府的財政收入。」