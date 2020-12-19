Our Hope演唱會／林宥嘉「兜圈」唱出幸福領悟
全美華人熱切期待的「五力全開 Our Hope線上演唱會」於美東時間19日晚上9點起線上直播，主持人夜貓DJ Dennis表示，今年因為疫情，每個人多少面臨些困難與不便，相信透過音樂可以為大家加油打氣。演唱會首先登場的是「迷幻王子」林宥嘉，連唱三首人氣歌曲，讓螢幕前的觀眾聽得如癡如醉，更多「五力全開 Our Hope線上演唱會」精彩內容，請繼續鎖定活動網頁ourhope.worldjournal.com。
由世界日報主辦、美國麥當勞贊助的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。
率先登場的林宥嘉，置身舞台如夢似幻布景中，第一首獻唱的是在他創作歷程中別具意義的《我已經敢想你》，接著Yoga以輕柔呢喃的招牌嗓音唱出2019年新歌《少女》。
林宥嘉最後唱的是2015年超紅火的《兜圈》，這首歌曾因在中國選秀節目被選唱，再度掀起傳唱熱潮。歌詞中「繞了一個圈，才體會這樣的迂迴，多麼可貴」，彷彿為大家唱出被疫情擾亂後的生活領悟。
林宥嘉精彩的演出結束後，由星座專家艾莉絲為金牛、處女、魔羯等土象星座，分析明年運勢；接著製作單位也邀請了來自紐約的胡宇威及馬來西亞的謝佳見兩位帥哥藝人，鼓勵大家堅定信心、以正面思考，來度過這艱苦的2020年。
「五力全開 Our Hope線上演唱會」活動官網ourhope.worldjournal.com。
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