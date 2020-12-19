Our Hope演唱會／林宥嘉「兜圈」唱出幸福領悟

林宥嘉以輕柔呢喃嗓音唱出「少女」。(截自演唱會畫面)

全美華人熱切期待的「五力全開 Our Hope線上演唱會」於美東時間19日晚上9點起線上直播，主持人夜貓DJ Dennis表示，今年因為疫情 ，每個人多少面臨些困難與不便，相信透過音樂可以為大家加油打氣。演唱會首先登場的是「迷幻王子」林宥嘉，連唱三首人氣歌曲，讓螢幕前的觀眾聽得如癡如醉，更多「五力全開 Our Hope線上演唱會」精彩內容，請繼續鎖定活動網頁ourhope.worldjournal.com。

由世界日報主辦、美國 麥當勞贊助的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。

率先登場的林宥嘉，置身舞台如夢似幻布景中，第一首獻唱的是在他創作歷程中別具意義的《我已經敢想你》，接著Yoga以輕柔呢喃的招牌嗓音唱出2019年新歌《少女》。

林宥嘉最後唱的是2015年超紅火的《兜圈》，這首歌曾因在中國選秀節目被選唱，再度掀起傳唱熱潮。歌詞中「繞了一個圈，才體會這樣的迂迴，多麼可貴」，彷彿為大家唱出被疫情擾亂後的生活領悟。

林宥嘉精彩的演出結束後，由星座專家艾莉絲為金牛、處女、魔羯等土象星座，分析明年運勢；接著製作單位也邀請了來自紐約 的胡宇威及馬來西亞的謝佳見兩位帥哥藝人，鼓勵大家堅定信心、以正面思考，來度過這艱苦的2020年。

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