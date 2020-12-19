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聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安那州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安那州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

美國聯合航空日前發生一名疑似患有新冠肺炎的男性旅客死於機上，大為光火的同機乘客上網砲轟聯航讓有明顯症狀的旅客登機。聯航則透過聲明表示，現正試圖追蹤同機179名乘客，並提供訊息給有關單位進行疫調。

每日郵報報導，這起事件發生在14日的聯航591航班，原定從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安那州的紐奧良。救護人員隨後上機搶救一位男性乘客，但他被抬離飛機送醫後宣告死亡。

聯航表示，當事人有填健康申報表，自稱沒有確診和相關症狀，當事人妻子被聽到告知救護人員，稱他出現新冠肺炎會引發的喪失味覺與嗅覺等症狀。不過，救護人員告知死因是心臟停止，因此公司並未換飛機，而是讓乘客選擇搭乘原班機繼續行程或該搭稍晚的航班前往洛城。

報導指乘客抱怨聯航根本沒讓他們選擇能不能換飛機，還有乘客稱坐在附近的人聽到當事人妻子說，她先生上周就出現症狀，她也懷疑是新冠肺炎。

一位同機的女性乘客就質疑，聯航怎能讓一個確診患者上機，「這人上機就在發抖冒汗，明顯有病，在三更半夜死掉，我們緊急降落紐澳良，事後甚至不能換飛機。我們坐在那裡等上好幾個小時，讓你們這群人清掉他的血、病菌和濕紙巾。你們這群人就這麼處理其他人的安全與健康？」

這位女性乘客還指聯航稱當事人死於心臟病的藉口「可笑」，「我們根本完全沒被告知飛機改降是因為有人心臟停止，大家都注意事情跟新冠肺炎有關，因為那位太太轉告醫療狀況時，就講他其實新冠確診，過去一周都有症狀，他們就是要掩蓋處理得很糟的事實。」

一位名叫雪伊的女乘客則指控聯航並未在登機前檢查乘客的狀況，也抨擊當事人妻子沒讓他就醫就算了，竟還一起搭機出行，然後整架飛機的人就看著他突然發病或心跳停止後過世。雪伊稱她注意到當事人出現呼吸困難，但當事人妻子卻避開她的目光，還指救護人員花一個小時救人，「她就在哭，其他人嚇死了」。

新冠肺炎 加州 心臟病

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