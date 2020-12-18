龐培歐自主隔離期間 布林肯首訪國務院

美國總統當選人拜登提名的國務卿布林肯17日前往國務院，這是美國總統大選後他首度造訪，於此同時，因現任國務卿龐培歐自主隔離中，目前還不確定兩人是否將線上會晤。 路透

美國總統當選人拜登 （Joe Biden）提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）今天前往國務院 ，這是美國總統大選 後他首度造訪，於此同時，因現任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）自主隔離中，目前還不確定兩人是否將線上會晤。

布林肯首訪國務院參加多項會議並聽取簡報，以準備接掌這個美國處理對外關係的重要機構。

龐培歐因接觸感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者而隔離中，兩人是否將線上會晤，或者布林肯到訪國務院期間會見的官員是誰，目前都還不確定。

國務院昨天宣布龐培歐正自主隔離，但並未更進一步說明諸多疑問，像是他如何或何時接觸患者，他是否出現染疫症狀，以及他在國務院是否遵守接觸者追蹤規定。

拜登交接團隊發言人表示，布林肯與他的團隊在國務院訪視期間遵照嚴格的防疫規範，並說深受拜登倚重的布林肯，預計未來數週將出席在國務院舉行的不定期實體會議。

儘管川普誓言繼續對抗他聲稱因舞弊而被破壞的選舉結果，不過歷經數週的等待後，川普政府11月展開讓拜登入主白宮的交接，並向他做簡報及核撥交接所需的聯邦資金。

數日後，國務院發內部電郵通知員工，已展開交接程序，內部指派團隊會協助即將就任的拜登政府交接。路透社檢視過這封電郵。