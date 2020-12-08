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美確診達1500萬例「每分鐘都有人染疫亡」

編譯郭宣含／綜合8日電
全美新冠確診逾1500萬例，單日確診平均新增逾20萬例，死亡新增2200人。（美聯社）
全美新冠確診逾1500萬例，單日確診平均新增逾20萬例，死亡新增2200人。（美聯社）

天氣漸冷加上感恩節和聖誕節聚會，美國新冠疫情危機恐更加惡化，全美新冠確診逾1500萬例，單日確診平均新增逾20萬例，死亡新增2200人，逼近4月底高峰。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至8日晚間，全球新冠肺炎確診6814萬8400例，死亡155萬5031人，美國確診1515萬1472例，死亡28萬6117人。

美國新冠肺炎確診8日累計突破1500萬例，而美國3日才剛達標1400萬例；這表示每22名美國人中就有一人新冠檢測呈陽性，但專家認為實際染疫人數恐更多。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國8日新冠確診單日平均首度創新高超過20萬例；美國過去一周染疫死亡創新高，共有1萬5658人因新冠肺炎病歿，甚至超過4月疫情最嚴重時紀錄；過去一周截至8日平均單日新增2237人病歿，僅稍低於4月24日2241人的高峰。

世界衛生組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)7日表示，美國新冠肺炎確診和死亡速度驚人，「看到美國每分鐘就有一到兩人病歿，老實說很驚人。美國疫情嚴重而全面，但這個國家有完善強健的健康體制和很好的技術能力。」

根據新冠病毒追蹤計畫(COVID Tracking Project)統計，美國8日共有10萬4600名新冠病患，其中2萬483人在加護病房，7245人戴呼吸罩。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)7日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國可能才要開始顯現過節期間旅行和聚會的後果，他希望民眾意識到新冠肺炎仍舊真實而嚴重，美國人需要繼續遵守防疫措施。

佛奇8日在華爾街日報(WSJ)執行長理事會上表示：「麻煩在於大家到國內不同地方，就算疫情已明顯爆發而且醫院瀕臨超限，仍有大量民眾以為疫情非真實存在，以為那是假消息或惡作劇。」

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)預估12月中到1月底單日死亡恐達3000人高峰。

美國 疫情 新冠肺炎

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