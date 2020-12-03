西南航空6800員工恐休無薪假 達美航空燒錢日增200萬元

財經簡訊

首申失業金降至71.2萬 疫情 新低

勞工部報導，上周首次申請失業救濟金人數為71.2萬，低於前周的78.7萬和《道瓊》估計的78萬，為疫情以來最低水平，較3月底最高的690萬明顯減少，但仍高於疫情前水平。不過這種降幅也可能與感恩節假期有關。連續申領人數也大幅下降56.9萬人至552萬人。

西南航空6800員工恐休無薪假

西南航空向聯邦政發出通知，可能會讓6800多名員工休無薪假，約占總員工的12%，因在與工會削減成本的談判中「缺乏實質進展」。如果西南航空裁減職位，將是成立近50年來首度非自願休假。總計有6828名員工有工作風險，包括1200多名機師、1500名空服員、1100名客服人員和2500多名地勤人員。

華納新電影將在HBO Max同映

AT&T 旗下華納兄弟公司(Warner Bros.)宣布，所有規畫在2021年上映的電影都將同步在HBO Max播映，為期一年。AMC股價聞訊大跌近8%。這是AT&T因應新冠疫情的最新作法，讓人們可以在家中安全地觀看新電影，不必冒險去電影院 。即將在聖誕節當天上映的「驚奇女超人1984」將是首例。

達美訂位不振 燒錢日增200萬元

達美航空表示新冠病例激增正在傷害航空旅遊需求，成為因疫情加劇而示警訂位不振的最新一家航空公司。CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在給員工的備忘錄中指出，訂位不振使公司每天燒錢金額增加200萬元，預計在第4季達每天1200萬至1400萬元，高於之前預測的1000萬至1200萬元。

瑞安航空訂購75架波音737 Max

廉價航空瑞安航空(Ryanair)訂購了75架波音737 Max飛機，帳面價值90億元，讓這款機型在禁飛20個月後重新獲得商業生機。愛爾蘭的瑞安航空是歐洲最大廉航，也是波音最重要的客戶之一。這項訂單也是2018年來最大單筆訂單。瑞安航空未透露實際購機金額，但市場價格通常會較目錄價格低至少50%。

網購需求趨緩 克羅格業績未達標

連鎖超市克羅格(Kroger)最新財報未達華爾街銷售預期，原因是第3季網購雜貨需求放緩，股價下跌4.4%。第3季銷售額從去年同期的279.7億元增至297.2億元，但未達Refinitiv IBES估計的299.7億元。數位銷售增加逾一倍，但不如上季的127%。預測2020年調整後每股獲利在3.30元至3.35元，高於之前的3.20元至3.30元。