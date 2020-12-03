我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩

美情報首長：中國想統治全世界 2戰以來民主自由最大威脅

西南航空6800員工恐休無薪假 達美航空燒錢日增200萬元

記者張大仁整理

財經簡訊

首申失業金降至71.2萬 疫情新低

勞工部報導，上周首次申請失業救濟金人數為71.2萬，低於前周的78.7萬和《道瓊》估計的78萬，為疫情以來最低水平，較3月底最高的690萬明顯減少，但仍高於疫情前水平。不過這種降幅也可能與感恩節假期有關。連續申領人數也大幅下降56.9萬人至552萬人。

西南航空6800員工恐休無薪假

西南航空向聯邦政發出通知，可能會讓6800多名員工休無薪假，約占總員工的12%，因在與工會削減成本的談判中「缺乏實質進展」。如果西南航空裁減職位，將是成立近50年來首度非自願休假。總計有6828名員工有工作風險，包括1200多名機師、1500名空服員、1100名客服人員和2500多名地勤人員。

華納新電影將在HBO Max同映

AT&T旗下華納兄弟公司(Warner Bros.)宣布，所有規畫在2021年上映的電影都將同步在HBO Max播映，為期一年。AMC股價聞訊大跌近8%。這是AT&T因應新冠疫情的最新作法，讓人們可以在家中安全地觀看新電影，不必冒險去電影院。即將在聖誕節當天上映的「驚奇女超人1984」將是首例。

達美訂位不振 燒錢日增200萬元

達美航空表示新冠病例激增正在傷害航空旅遊需求，成為因疫情加劇而示警訂位不振的最新一家航空公司。CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在給員工的備忘錄中指出，訂位不振使公司每天燒錢金額增加200萬元，預計在第4季達每天1200萬至1400萬元，高於之前預測的1000萬至1200萬元。

瑞安航空訂購75架波音737 Max

廉價航空瑞安航空(Ryanair)訂購了75架波音737 Max飛機，帳面價值90億元，讓這款機型在禁飛20個月後重新獲得商業生機。愛爾蘭的瑞安航空是歐洲最大廉航，也是波音最重要的客戶之一。這項訂單也是2018年來最大單筆訂單。瑞安航空未透露實際購機金額，但市場價格通常會較目錄價格低至少50%。

網購需求趨緩 克羅格業績未達標

連鎖超市克羅格(Kroger)最新財報未達華爾街銷售預期，原因是第3季網購雜貨需求放緩，股價下跌4.4%。第3季銷售額從去年同期的279.7億元增至297.2億元，但未達Refinitiv IBES估計的299.7億元。數位銷售增加逾一倍，但不如上季的127%。預測2020年調整後每股獲利在3.30元至3.35元，高於之前的3.20元至3.30元。

疫情 電影院 AT&T

上一則

景氣雖差 聖誕樹銷售強勁

下一則

美增列中芯中海油等4家中企 認定受解放軍控制

延伸閱讀

金山灣區出現新一波疫情裁員潮 總數超過2000人

金山灣區出現新一波疫情裁員潮 總數超過2000人
沃爾瑪、麥當勞員工 獲最多聯邦補助

沃爾瑪、麥當勞員工 獲最多聯邦補助
疫情嚴峻 沃爾瑪限制來客數 店內採「單行道」確保社交距離

疫情嚴峻 沃爾瑪限制來客數 店內採「單行道」確保社交距離
疫情嚴峻 沃爾瑪恢復「限制」店內顧客人數

疫情嚴峻 沃爾瑪恢復「限制」店內顧客人數

熱門新聞

知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

2020-11-29 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月