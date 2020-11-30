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疫苗競賽 輝瑞效能95%最高 莫德納94%居次

編譯郭宣含／綜合30日電
俄羅斯11日宣布推出名為「史普尼克V」的新冠疫苗。「史普尼克」是前蘇聯在1957年射出的第一個人造衛星，領先美國，開啟太空競爭時代。圖為莫斯科國家研究機構Nikolai Gamaleya在本月6日展示開發成功的新冠疫苗。(美聯社)
俄羅斯11日宣布推出名為「史普尼克V」的新冠疫苗。「史普尼克」是前蘇聯在1957年射出的第一個人造衛星，領先美國，開啟太空競爭時代。圖為莫斯科國家研究機構Nikolai Gamaleya在本月6日展示開發成功的新冠疫苗。(美聯社)

全球有數萬種新冠疫苗正在試驗中，部分疫苗以取得足夠數據並尋求緊急使用授權，以下為目前疫苗競賽的進度。

1.領先的疫苗

美國藥廠輝瑞(Pfizer)與其其合作夥伴德國藥廠伴BioNTech SE在11月18日公開最後階段試驗的完整數據分析，顯示其新冠疫苗具有95%效能，為目前效能最高者。美國藥廠莫德納(Moderna)23日也跟進，其疫苗有94.1%效能。

牛津大學與英國藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)疫苗11月也進入最後階段，平均效能70%，不過第一次打半劑疫苗者則有高達90%效力。

俄羅斯Sputnik V新冠疫苗11月11日公布中後階段試驗結果，顯示疫苗具92%效能。嬌生公司(J&J)可望今年公布試驗數據。

2.試驗過程、 如何感染實驗參與者

生技公司分別為健康志願者施打新冠疫苗和安慰劑，以了解施打疫苗者染疫率是否顯著低於施打安慰劑者。

這些試驗仰賴實驗參與者在正常情況下染疫，因此獲得實驗結果的時間主要取決於試驗地點新冠病毒的擴散程度；每家藥廠試驗必須達到特定染疫人數，才能進行第一波數據分析。

3.疫苗應有多少效力

世界衛生組織(WHO)設定的疫苗理想效能為至少70%，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)則為至少50%， 歐洲藥物管理局」(EMA)表示可能接受比較低的效能。

4.何時列管疫苗安全與效力

美國、英國和歐洲監管單位可能在近幾周列出疫苗規範。

輝瑞和莫德納都已向FDA提出緊急使用授權申請，分別將在12月10日和17日與FDA顧問委員會會晤；另外莫德納30日也向歐盟申請有條件批准使用疫苗。阿斯特捷利康23日表示將盡快備妥資料，向全球監管單位申請有條件或預先批准。

5.首批廣用疫苗

上述疫苗可望成為首批廣用的新冠疫苗，儘管中國7月已對高染疫風險者展開緊急使用計畫，截至11月中約有100萬人接種，另外俄國已為1萬名高染疫風險者施打Sputnik V新冠疫苗。

疫苗 美國 FDA

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