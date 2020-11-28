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加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾

記者李雪／綜合報導
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)

洛杉磯地產市場上，因奢侈浮誇以及不雅宣傳視頻亮相炒作的比佛利山豪宅「Opus」，上市三年多後，掛牌價從1億元降價到6000萬元，最近終於找到了一名來自聖瑪利諾市的華裔女買家。

主流媒體明顯並不喜歡這棟豪宅，「綜藝」（Variety）標題形容該屋「聲名狼藉」（infamous），而LAist的標題更表示，看完視頻「想要成為一名社會主義者」。

一切的原因在於，這間2萬平方呎當代風格建築，2017年夏季以1億元要價首次亮相時，其大尺度的宣傳視頻成為頭條新聞。影片中充斥著塗抹金漆的裸女，以及地下車庫的金色藍寶堅尼和金色勞斯萊斯。「綜藝」形容是「也許有史以來最不雅的房地產營銷活動」，並分析認為這樣的營銷策略，明顯是向多金的富人暗示，買這所房子意味著買下一個後宮。

很快市場也證明，這樣的營銷策略很失敗，隨之換了經紀人並多次降價，重新以更為溫和的營銷策略招攬買家。近日終於傳來交易已基本完成的消息，目前紀錄顯示的掛牌價是6000萬元。

新屋主是來自聖瑪利諾市的程姓女士，程女士在聖瑪利諾市居住20多年，所住大宅位於漢庭頓圖書館旁，最初也是她自建的，如今Zillow估價也超過千萬。不過認識她的聖市居民表示，她行事相當低調。她是一位經驗豐富的房地產投資者，通過多家註冊公司擁有的資產，包括位於亞凱迪亞和羅蘭岡的購物中心，以及庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、洛杉磯西區的公寓樓等。

去年初她在洛市中心買下一棟22層的高級公寓樓，這筆高達2.2億元的大單，超過洛杉磯2018年的所有多戶家庭交易，也吸引了地產人士關注。而這次購買Opus，雖然該屋早先引起爭議，也並不清楚正式成交的價格，但相信這位地產界老手應該不會失手。

Opus的最早開發商其實是電影製片人Nile Niami，他的幾個早期的豪宅房地產項目都大獲成功，於是他在2012年以980萬元價格買下這處占地一畝的地產，將其改造得金碧輝煌，並要價1億元。但當Opus於2017年完工時，市場發生變化，富豪們對這種嶄新的當代建築不再感興趣，而是更喜歡有歷史和大塊土地的莊園。而且該屋的營銷策略過於浮誇，也令一些買家感到不適。

雖然Niami一直努力出售這棟房屋，但這棟房子三年來卻被擱置在山頂不受人待見，主流媒體稱其為「白象」，英文是形容「大而無用的東西」。

直到今年年初，Niami的一位貸方，投資商Joseph Englanoff最終獲得該屋控制權，並迅速翻新糾正了一些設計錯誤，例如將土豪氣質的酒窖改造成廚房，冷白石頭換成了橡木地板，金燦燦的飾邊被塗成啞光黑色。雖然失去了之前的高調，成為一棟在洛杉磯的普通豪宅，採正面形象促銷，價格也下調為5995萬元，但其高檔的設施和廣闊的山頂視野，還是不變。

現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)
原先的Opus金碧輝煌，相當浮誇。(Jim Bartsch)

洛杉磯 房地產 聖瑪利諾

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