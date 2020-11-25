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白登經濟團隊漸明朗 非裔佛格森 傳掌國家經濟委員會

編譯季晶晶／綜合外電
美國教師退休基金會（TIAA）執行長佛格森，傳出是白登考慮的國家經濟委員會主席人選。(擷自TIAA官網)
美國教師退休基金會（TIAA）執行長佛格森，傳出是白登考慮的國家經濟委員會主席人選。(擷自TIAA官網)

財經網站CNBC報導，根據知情人士，美國總統當選人白登正考慮邀請美國教師退休基金會（TIAA）執行長佛格森（Roger Ferguson）領導國家經濟委員會（NEC）、由前商品期貨交易委員會（CFTC）主席詹斯勒（Gary Gensler）擔任財政部副部長。

非裔的佛格森曾是白登考慮的財長人選之一，他擔任過聯準會副主席，最近宣布有意在明年3月自TIAA退休。詹斯勒目前是白登過渡機構審查小組的領導人，該小組檢視聯準會和商品交易委員會在內的機構。

消息人士補充說，與經濟政策相關的重要職位另外浮出一個人選，前美國運通執行長錢納特（Kenneth Chenault），他目前領導一家創投公司General Catalyst。

白登幕僚最近表示，下周初會公布更多經濟團隊的成員。

根據過渡團隊發言人Jen Psaki，現在川普政府公務員「極為合作」。情報單位正在白登家鄉、德拉瓦州威明頓市設立一個安全的簡報室，以方便匯報機密情報。白登下周一起將聽取美國最敏感的情報匯報--總統每日簡報。

Psaki表示，截至周二，白登過渡團隊已與50個政府機構和委員會的對應人員進行了接觸。其中大約30個通過虛擬會議進行。

白登團隊的律師也與聯邦調查局和司法部官員見了面，啟動對可能獲委任官員的背景調查工作，候選人名單已在本周提出。白登團隊要求聯邦調查局加快調查，因啟動交接已生延誤。

彭博資訊周一報導，白登計畫提名前聯準會主席葉倫出任財政部長。其它關鍵職位包括國家經濟委員會主席、經濟顧問委員會主席，以及行政管理和預算局局長。

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