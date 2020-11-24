曾無家可歸 獲好心人相助 猶他暖男今送出2500份火雞餐

猶他州事業有成的房地產經紀人亞當斯創辦「感恩節英雄團」組織，今年的感恩節向鹽湖谷地區一帶住家發放了2500箱免費感恩節大餐，每箱裝滿重達53磅食物。圖為該組織志工運送餐盒。(ABC4電視台截圖)

猶他州 49歲的房地產經紀人亞當斯(Rob Adams)是「感恩節英雄團」(Thanksgiving’s Heroes)創辦人，今年的感恩節，該組織向鹽湖谷地區一帶住家發放了2500箱免費感恩節大餐，每箱裝滿重達53磅食物，包括20磅火雞、10磅馬鈴薯、一盒奶油、一加侖牛奶、蔬菜盤、蔓越莓醬、餡料，肉汁、橄欖、南瓜派等。

亞當斯善行善念的源頭，是1982年他11歲時，全家歷經三餐不濟、無家可歸的那個聖誕節 ，有好心人空出自己的家，讓他們一家人免費入住兩周，還在冰箱裡塞滿了火雞、餡餅等食物。「當我打開冰箱時，我哭了，」亞當斯說：「只有嘗過飢餓的滋味，才會明白我當時的感受。我那時告訴自己，有朝一日我有了錢，我也要為別人這麼做。」

回想起那境遇悲慘的一年，亞當斯說，當時父親失去工作、母親在旅館 當清潔工，賺的錢根本沒辦法租房子，全家人一周只能住一天汽車旅館，其他六天是搭帳蓬睡在卡車上；他回憶說：「我每天最豐盛的一餐是學校午餐，經常沒有晚餐可吃。」

但就在那年聖誕節前夕，教會裡有個家庭要出門度假，特別把住宅留給他們住兩周，除了冰箱裡裝滿食物，聖誕樹下還留了禮物給亞當斯一家人。亞當斯說，那兩周是他「一生中最難忘也最幸福的一段時光」。

2014年，亞當斯事業有成，決心回饋社會，開始將「感恩節的英雄」構想付諸實踐。2015年，亞當斯籌到足夠資金，將火雞和食物發給需要幫助的755個家庭。此後，受惠的家庭年年增加，今年甚至擴展到猶他州以外的坦帕、達拉斯和克利夫蘭等地。

感恩節假期前幾周，「感恩節的英雄」官網接受免費餐盒申請和提名，然後亞當斯從當地店家購買食物、招募志工，並在感恩節前的周末分發食物。今年每盒成本約80元。

上周末，亞當斯與妻子和四個女兒在約800名志工幫助下，在猶他州運送感恩節大餐。他表示，「今年因疫情之故，我們敲敲門、把所有東西留在門廊上。但我們知道，當人們打開包裝時，都在微笑。」

41歲的志工考瓦卡(Sela Kauvaka)每年都與姐姐洛姆(Emma Lomu)幫忙運送感恩節大餐，她說：「這讓我的感恩節很有意義，尤其是今年，很多人都傷㾗累累。看到他們的臉上發光，再棒也不過。」

亞當斯說：「我們做的事攸關『希望』，因為你可能在不知不覺中打動更多人。」