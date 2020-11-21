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111天新冠簡報風靡全球 紐約州長葛謨獲頒艾美獎

記者金春香／紐約報導
葛謨23日(周一) 將獲頒艾美「創始人獎」。（州長辦公室提供）
葛謨23日(周一) 將獲頒艾美「創始人獎」。（州長辦公室提供）

國際艾美獎(International Emmy Award)日前宣布，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)疫情期間連續111天堅持舉行每日疫情簡報會，為民眾送上包含演示文檔在內的充分疫情信息，吸引大量民眾每日觀看，一度成為風靡美國甚至全球的節目，他將於23日(周一)獲頒艾美「創始人獎」(Founders Award)。

主辦單位國際電視藝術與科學學院(International Academy of Television Arts & Sciences)主席培斯納(Bruce Paisner)表示，葛謨州長的111場每日簡報會做得非常好，他將疫情期間各種角色、故事線以及抗疫成功和失敗的故事融入簡報中，讓全世界的民眾都了解最新情況，他提出的「紐約堅強」(New York Tough)口號，也成為一個頑強抗疫決心的象徵。

頒獎儀式將於23日線上舉行，「創始人獎」致力於表彰跨越文化界但仍打動人心的個人或組織，過去得獎人包括美國前副總統高爾(Al Gore)、知名脫口秀主持歐普拉(Oprah Winfrey)及知名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等，由於高爾獲獎時間為2007年，當時他已經不在政界，因此葛謨將為在任政治人物獲該獎第一人。

葛謨回應說，已經為網上頒獎典禮製作「領獎視頻」，感謝學院頒獎認同，並表示「我們每日簡報有超過6400萬人一同參與。」

紐約疫情3月升溫，4月中旬達到高峰，葛謨從3月1日起連續111天舉行每日簡報會，直到6月19日，當天他獨自一人在辦公室內為每日疫情簡報畫下句點，十分鐘總結了紐約抗疫走過最初的艱辛、終於迎來曙光的歷程，並播放以往記者會和抗疫重要時刻照片匯集的視頻。

葛謨疫情簡報會曾出現很多精彩和感人片段，如他與母親視頻連線送上母親節祝福，與曾感染新冠病毒的弟弟、CNN主持人克里斯·葛謨(Chris Cuomo)視頻連線，帶自己的女兒參加記者會，邀請知名喜劇演員洛克(Chris Rock)和培瑞兹(Rosie Perez)助陣呼籲民眾配戴口罩等。

不過本周三(18日)最近一場記者會上，葛謨在面對記者提問紐約市公校是否關閉問題時，與對方嗆聲，稱記者口氣令人反感，此舉令人愕然；此外，雖然外界認可葛謨抗疫工作的整體表現，但對其養老院疫情處理並不滿意。

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