Kohl’s銷售減13.3% 谷歌地圖建議公共場所人潮多寡

財經簡訊

進口物價指數 意外下降0.1%

由於石油 產品和其他商品價格下跌，美國10月進口物價意外下降0.1%，年減1.0%，顯示通貨膨脹可能會持續一段時間消退。9月指數由上揚0.3%下修至0.2%。10月石油價格下跌1.0%，不含石油的物價不變；進口食品價格微升0.1%。此外，於農產品出口價格上揚，出口物價指數上揚0.2%，年減1.6%。

Fed新理事謝爾頓提名 案遭否決

爭議纆身的謝爾頓(Judy Shelton)聯準會(Fed)理事提名案，17日在參議院程序委員會以50對47反對停止辯論直接表決，這通常代表提名案就此胎死腹中。現在謝爾頓獲得提名通過的唯一途徑，是參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)能獲得至少50票支持保留謝爾頓的提名機會，但麥康諾已投票反對。

前GM董事兼工會主席入獄30月

前通用汽車(GM)董事會成員兼退休汽車工人工會主席阿許頓(Joe Ashton)在遭到聯邦對工會調查後，因欺詐和洗錢被判入獄30個月。阿許頓於2017年12月因涉嫌貪腐而從GM董事會辭職。他去年12月與美國檢察官達成認罪協議，同意沒收承認非法收受賄賂和回扣的25萬元。

Kohl’s銷售減13.3% 獲利勝預期

Kohl’s第3季淨銷售額下降13.3%，因疫情 限制前往商店購買上班服裝和正式鞋款的人數，但對新的一年更大轉機抱有希望。該公司上季淨虧1200萬元或每股虧8分，不如去年的獲利1.23億元或每股78分；不計一次性項目每股獲利1分，優於分析師預期的虧損43分。營收由去年同期的43.6億元降至37.8億元。

蓋茲：疫情後商務出差將減逾50%

微軟聯合創始人比爾蓋茲(Bill Gates)預言，即使疫情結束後，新冠病毒也將從根本上改變人們出差和做生意的方式。他預測商務出差將減少超過50%，而到辦公室上班情形也將減少超過30%。對於未來，蓋茲認為當居家工作成為常態後，商務出差的「標準非常高」，而某些企業可能會更強化減少親身開會的努力。

谷歌地圖建議公共場所何時人最少

現在用戶可以依據谷歌地圖資料，挑選最佳時間避開人群。咖啡店每周二下午4點人最少，周六上午10點人最多；藥房周一上午9點最不忙，周五下午3點最忙；雜貨店周一上午8點最不忙，周六下午12點至3點間最忙；餐廳每周二下午3點最不忙，周五下午6點最忙；公園平日早上7點人最少，周六下午4點人最多。