我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

聯合新聞網 / 綜合報導
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。取材自sun
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。取材自sun

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，美國18歲跨性別者雪奈（Mikey Chanel）生來有男性生殖器，一直被當成男孩養。直到1年前就診時發現自己身體裡有功能正常的女性生殖器官，目前則已懷孕4個月。

13歲時出櫃的雪奈表示自己上完廁所跟結束性行為後感覺很怪，才去醫院檢查。醫生發現她有子宮頸，卵巢，子宮和輸卵管，還告訴她「如果想懷孕完全沒問題。」雪奈說乍聽下還以為醫生在開玩笑，笑問「相機在哪裡？」

雪奈為罕見的「苗勒管永存綜合症」（Persistent Mullerian duct syndrome，簡稱PMDS）患者，同時擁有男性外顯生殖器和女性內部生殖器官。醫生建議雪奈切除子宮，但她深知自己希望成為父母。今年她進行成功機率只有20％的生育手術，將受精胚胎植入了她的輸卵管。該腹腔鏡手術是通過腹腔完成，因為她沒有陰道口。雪奈現在已懷胎4個月。

雪奈說自己的父母在她小時候沒法常陪她，她渴望成為不一樣的父母，能常陪小孩。雪奈感覺自己現在「比以往任何時候都更像一個女人」，她計畫在寶寶出生後進行更多變性手術。

雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質：「我5歲時候會玩阿姨的錢包，擦媽媽的口紅。我從來就不像個男孩，也沒經歷過『男孩青春期』」。

雪奈目前致力宣傳「苗勒管永存綜合症」（PMDS），並打破圍繞在這個非常規性別的種種污名。

雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質。取材自sun
雪奈表示雖然家人把她當男孩養，但自己始終流露著陰柔氣質。取材自sun

編輯推薦

美國 英國

上一則

美國未加入RCEP 專家稱華府恐這樣做來避免遭排除在外

延伸閱讀

女子先天無子宮 卻因為她喜獲親生兒子

女子先天無子宮 卻因為她喜獲親生兒子
外婆產下外孫女！伊州51歲母當女兒的代理孕母

外婆產下外孫女！伊州51歲母當女兒的代理孕母
代女懷孕 51歲外婆產下外孫女

代女懷孕 51歲外婆產下外孫女
先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
川普陣營發言人麥肯內尼（圖）指控選舉舞弊。圖／歐新社資料照

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

2020-11-12 06:16
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40
第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。圖為今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

2020-11-09 21:13
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

2020-11-09 21:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店