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爸媽「疫」起病亡 德州4歲童成孤兒 外婆為他這樣做

記者胡玉立／綜合報導
德州男童雷登·岡薩雷斯(中)的父母亞當(右)和瑪麗亞(左)，相繼在6月和10月感染新冠肺炎過世。(GoFundMe網站)
德州男童雷登·岡薩雷斯(中)的父母亞當(右)和瑪麗亞(左)，相繼在6月和10月感染新冠肺炎過世。(GoFundMe網站)

德州男童雷登·岡薩雷斯(Raiden Gonzalez)這個月底即將迎來5歲生日，但他的雙親相繼在6月和10月感染新冠肺炎過世；短短幾個月內變成孤兒的雷登說，他很想念媽媽，「希望媽媽回來」。

雷登的父親亞當·岡薩雷斯(Adan Gonzalez)年僅33歲，生前是卡車司機。在一名同僚確診新冠病毒後，他也染疫，幾周後就過世了。

雷登的媽媽、29歲的老師瑪麗亞·岡薩雷斯(Mariah Gonzalez)還在哀悼丈夫的死，10月5日突然感到不適，不久就過世。醫師幾天後通知瑪麗亞的母親羅齊·薩利納斯(Rozie Salinas)，女兒生前已染疫。

薩利納斯接受媒體採訪，談到小小年紀頓失雙親的外孫雷登。她說：「今天早上他才跟我說，希望媽媽回來。我只能告訴他，他們現在都變成了天使在守護著我們。」

女婿和女兒先後不幸離世，薩利納斯悲慟之餘，決心好好慶祝雷登的5歲生日，讓他感受到愛和關懷。她計畫28日在家門口為雷登舉辦一場以恐龍為主題、保持社交距離的「恐龍生日大遊行」，籲請大家一起為雷登慶生。她告訴NBC新聞：「到時候一定會有很多人參加！」

雷登的家人除了為他舉辦生日活動，同時透過GoFundMe募款網站，募集雷登雙親的喪葬與紀念費用。

薩利納斯說，「雖然飽受悲傷之苦，但雷登不斷告訴我他有多愛我，他總是感謝我照顧他。要走下去真的很艱難，但他是讓我向前進的動力。」

上周，德州有逾100萬人確診新冠病毒，是全美上周第一個染疫破100萬例的州。雷頓家人呼籲大家認真對待疫情，他們表示，「新冠病毒害我們失去了兩個親人，疫情有多嚴重和傷害有多大，不言可喻。拜託大家，戴上口罩，保持安全。」

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