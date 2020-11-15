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直播／SpaceX天龍號成功發射 締造歷史

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直播／SpaceX天龍號成功發射 締造歷史

中央社華盛頓15日綜合外電報導
SpaceX天龍號太空船。(美聯社)
SpaceX天龍號太空船。(美聯社)

4名太空人今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌」（Resilience），啟程前往國際太空站（ISS）。

影片來源：YouTube NASA頻道

這是SpaceX春末飛行測試成功後第一次出任務，美國希望後續還會有多次例行任務。副總統潘斯（Mike Pence）及夫人凱倫（Karen Pence）親蒞發射現場。

美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一，計劃於美國佛羅里達州時間15日晚間7時27分（台灣時間16日上午8時27分），從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

SpaceX於5月完成示範任務，證明有能力帶太空人上國際太空站，並把他們安全帶回。近10年來倚靠俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭上太空站的情形就此告終。

太空船將在16日晚間11時（台灣時間17日中午12時）左右與國際太空站對接。4名太空人接著將待在太空站內6個月，加入站內2俄國人與1美國人的行列。

天龍號本週稍早成為繼近40年前的「太空梭」（Space Shuttle）之後，第一艘獲美國國家航空暨太空總署（NASA）認證的太空船。

天龍號外形似膠囊，以可重複利用的SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭為發射載具。任務結束後，天龍號會以降落傘落在海面回收。

NASA在2011年結束「太空梭計畫」，未能完成主要目標，也就是讓太空旅行變得可負擔又安全。此後NASA轉而求助SpaceX和波音（Boeing）公司。

NASA在2024年前將投入逾80億美元於「商業機員計畫」（Commercial Crew Program），希望民間部門能滿足NASA在近地軌道（low earth orbit）的需求，讓NASA專注於重返月球和登陸火星等任務。

4名太空人今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船「堅韌」（Res...
4名太空人今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船「堅韌」（Resilience），啟程前往國際太空站。(美聯社)

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