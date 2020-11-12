我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財政部長不再主導刺激方案協商 白宮將主導權丟給參院

奶酒帶你玩／今年黑五必須入手的好物！

迪士尼虧損低 串流訂戶7300萬 思科財報勝預期 升財測

記者張大仁／整理

財經簡訊

航空就業數降至1980中期水準

產業組織表示，由於新冠疫情對航空產業造成毀滅性的影響，美國航空業的就業人數很快將降至1980年代中期以來的最低水平。估計到年底航空公司將裁減約9萬個工作崗位，其中包括上月開始在聯航等航空公司進行的3萬多人無薪假，以及西南航空、達美航空和其他航空公司收購數千名員工合約的離職。

首申失業金70.9萬人 低於預期

勞工部報導，上周首度申請失業救濟金人數為70.9萬，低於經濟學者的預期。更重要的是，另外有29萬8154名勞工申請「疫情失業援助」，這是根據《CARES法案》執行的計畫，向沒有資格獲得定期國家援助的人提供福利。上周首申人數總計為100萬，未經季節性波動調整，是新低數字。

10月總體和核心CPI與上持平

勞工部表示，10月消費物價指數(CPI)與9月漲幅0.2%相同，為5個月來最慢。較去年同期上漲1.2%。不含食品和能源的核心CPI也與上月持平，較上年同期增加1.6%。未達預期的適度成長，主因汽油價格便宜、醫療保健成本下降和服裝價格下降。

捷藍航空明年機上不再隔離座位

捷藍航空(JetBlue)表示將自1月8日開始出售航班所有座位，不再刻意空置中排座位作為隔離區。成為最新一家航空公司在機上引用先進的過濾系統，以降低在航班上感染新冠病毒的風險。目前所有航空公司都要求乘客在機上戴口罩，但在機上有時會較為寬鬆，有時甚至以此作為行銷手段。

迪士尼虧損低 串流訂戶7300萬

迪士尼第4財季每股虧損20分，低於預期；營收147.1億元，超越預期的142億元；其串流媒體服務Disney+付費用戶達7300萬。迪士尼表示，新冠疫情對主題公園的影響最大，迫使關閉或限制流量。估計2021年與疫情有關的成本總計約10億元，但當地政府的疫情限令可能會改變這個數字。

思科上季財報勝預期 調升財測

思科第1財季財報每股獲利76分和營收119.3億元都高於預期，營收年減9%，與上季減幅相同，且為連續第4季衰退。除雲端業務成長外，其餘業務均呈減少。對第2財季調整後每股獲利預期為74分至76分，高於分析師普遍預測的73分；預期下季營收為持平至減少2%，分析師的預期為下降3%至116.3億元。

編輯推薦

疫情 勞工部 營收

上一則

曼哈頓租金下跌 新租戶回流

下一則

美參眾兩院改選 至少131位友台議員連任成功

延伸閱讀

迪士尼繼裁2萬餘人 9日宣布又有員工將無薪休假

迪士尼繼裁2萬餘人 9日宣布又有員工將無薪休假
疫情衝擊 迪士尼樂園音樂劇回不去了？

疫情衝擊 迪士尼樂園音樂劇回不去了？
最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…

最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…
CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測

CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
「一洲焦點」談川普總統法律驗票的機會與目的，以及媒體如何計算及公布大選票數。(世界新聞網)

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

2020-11-11 16:02
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛
川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增
川普可能以「承認選舉結果 但不認輸」方式離開白宮

川普可能以「承認選舉結果 但不認輸」方式離開白宮