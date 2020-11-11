美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

美國新冠肺炎疫情 急速升溫，寫下多項紀錄，不僅新增確診逾14萬700例，住院病患也增長約30%，累計至6萬1964人，死亡人數增加1420例，亦創8月12日以來單日新高；德州 11日更成為全美第一個確診超過100萬例的州。

紐約等多州餐飲業宵禁和禁令

與此同時，紐約等多個州重新實施餐飲業宵禁和防疫禁令；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)11日也警告，現在是阻止第二波疫情的最後機會。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至11日晚間，全球新冠肺炎確診達5198萬7635例，128萬2046人死亡；美國1039萬2889人確診，24萬919人死亡。

全美49州單日新增新冠確診持續攀升，39州新增死亡人數上升，過去一周平均單日因新冠死亡為974例，高於一個月前的700例；而北達科他、懷俄明和密蘇里州10日新冠死亡均創該州單日新高。

年底前單日新增確診100萬例？

顧問機構潘西恩宏觀經濟(Pantheon Macroeconomics)預測，如果美國每周新增新冠確診持續以34%速度成長，今年年底前可能創下單日新增確診100萬例的紀錄。

德州確診破100萬 加州破99萬

德州新冠確診率先全美各州突破100萬例，死亡逾1萬9300人；德州人口為全國第二多，檢測陽性率為10.5%；人口最多的加州新冠確診則逾99萬1000例。

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德州的疫情於10月初再起，10日新增確診1萬865例，為該州疫情爆發以來單日新高；德州邊境疫情最嚴重，艾爾帕索(El Paso)醫院人滿為患，國防部上周還調派了三個特別醫療團隊到該市協助。

紐約餐廳和健身房 22時關門

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，該州多數酒吧、餐廳和健身房必須在晚間10時關門，私人聚會人數上限為10人，因為這些地點為確診主要來源；新防疫禁令13日開始實施，葛謨警告若仍無法穩住該州疫情，將再次實施居家避疫。

11日是一年一度的退伍軍人紀念日(Veterans Day)，許多傳統紀念活動改為線上舉行，多數退伍軍人之家也禁止訪客，以免居民被感染；紐約市街頭有軍車默默遊行，維持101年來退役軍人第五大道遊行的傳統，但現場沒有觀眾。

這些州都創下疫情以來高峰

全美多州疫情嚴重，北卡羅來納州11日單日新冠確診新增3119例創新高，檢測陽性率為8%；西維吉尼亞、伊利諾和賓州單日新增確診都創下疫情以來高峰；內布拉斯加州則是新冠住院人數創紀錄。

內布拉斯加和俄亥俄州德威恩11日都宣布商店須戴口罩令；猶他州一群教師呼籲全州同仁12日告病假來進行新冠檢測；北達科他州的人均新增新冠確診案例居全美之冠，過去一周平均每83人中有一人檢測為陽性。

美國疫情嚴重，但部分地方官員承諾不會實施防疫規定，好讓商家可繼續營業。

白宮選舉之夜 又2人染疫

自9月底以來，川普政府與內圈人士至少有20人染疫，白宮選舉之夜疫情持續擴散，再增兩人染疫，包括白宮政治主任傑克(Brian Jack)，以及白宮前幕僚鲍姆加德纳(Healy Baumgardner)。

艾爾帕索市的德州大學新冠檢測人員上月16日正為學生檢測新冠。(美聯社) 全美新冠確診人數近來激增，多州單日確診人數連續數日增加，死人數也增加。紐約州確診人數也在增加。圖為義工在紐約市曼哈頓的渡輪碼頭分發口罩給搭船的乘客。(美聯社)

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)