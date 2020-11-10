使用自製晶片M1 蘋果發表3款電腦

蘋果 公司10日舉行產品發表會，宣布其第一款用於Mac的自製晶片M1，並推出3款採用該晶片的Mac：包括全新的MacBook Air筆記型電腦、13英寸MacBook Pro筆記型電腦和Mac Mini桌上型電腦。

這些新機外觀看來幾乎與現有世代的電腦相同，但蘋果公司對M1的性能以及如何為新款Mac延長電池壽命有些新說法。

所有3款電腦現在都開放訂購，下周開始出貨。MacBook Air起價為999元，MacBook Pro起價為1299元，Mac Mini起價為699元。

蘋果表示，MacOS操作系統的最新版本Big Sur將於11月12日開放下載，作為當前Mac用戶的免費更新。它既適用於Intel基礎的舊Mac，也適用於蘋果的新M1 Mac。

今年稍早，蘋果宣布將在執行MacOS操作系統的筆記型電腦和桌上型電腦中使用「Apple Silicon」。蘋果自2005年以來一直在其Mac電腦中使用英特爾晶片。11日的發表會意味著蘋果將開始使用與iPhone 和iPad晶片技術相同的晶片。這也意味著Mac將能夠執行最初為iPhone開發的應用程式。

發表會時間不到一個小時。CEO庫克(Tim Cook )暗示明年將會有「更多驚人的經歷」。