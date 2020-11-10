為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

CNN認為，川普仍未接受敗選結果，將有一連串的瘋狂行動。(美聯社)

美國民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）在總統大選勝出，但現任總統川普 拒絕承認敗選，9日還在推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普這行為只不過是開始，接下來美國將面對現代政治史上「最瘋狂的72天」。

美國總統大選 的結果已經明朗，許多媒體宣布白登拿下超過270張的選舉人票，已經勝選美國總統。各國領導人第一時間發文祝賀，但也有極少數國家包含中國大陸、俄羅斯、墨西哥等國遲遲未表態，就有觀察家指出，川普任期還有72天，此時如果祝賀白登，恐怕招來川普的報復，而美國總務署（General Services Administration）遲遲未承認白登勝選，也讓氣氛變得詭譎。

然而在如此敏感的時刻，川普等不及要反擊了，9日在推特宣布開除國防部長艾思博，將由國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）代理職務，CNN就指出，川普還是無法接受敗選結果，滿腦子就想著報復，開除艾思博只是開始，一直到明年1月20日，川普將會有更多「瘋狂行動」，大家要準備接受，美國現代政治史上「最瘋狂的72天」。

CNN也形容川普像「脫韁野馬」，還套用了電影蝙蝠俠中的反派角色「小丑」的話「好戲還在後頭呢」。

不過，新聞網站Axios早在選前就報導，除了艾思博，川普本來還打算在勝選後開除中央情報局局長（CIA）和聯邦調查局（FBI）局長，來做為「革除不忠誠官員」的開始。另一名政府官員則透露，總統人事室主任麥恩提（John McEntee）到處放話，誰被他聽到在找下一份工作，就準備被炒魷魚吧。