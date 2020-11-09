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路透：川普能否搶先一步為自己與家人赦罪？

記者顏伶如／綜合報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

川普總統離開白宮之前，能否搶先一步為自己、家人及親信赦罪，成為法界人士討論焦點。川普在2018年曾說，擁有「絕對權力」為己赦罪，但美國史上不曾有過任何前例，法學學者指出，憲法並沒有明文規定總統能否為己赦罪，川普當然可以嘗試。民主黨籍前總統柯林頓曾在2001年為持有古柯鹼在阿肯色州並判刑的弟弟羅傑‧柯林頓(Roger Clinton)赦罪。

赦免是美國憲法賦予總統最廣泛的權限之一，行使對象通常是遭到起訴的被告，但也可以用在尚未進入司法程序的對象。總統決定赦免不須經過其他政府機關通過，也不須要提出解釋理由，獲得赦免者罪刑一筆勾銷。總統也可行使行政赦免(executive clemency)為遭到定罪者減刑。

然而，總統赦免權只適用於聯邦犯罪，州法並不包括在內。舉例來說，紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)范斯(Cyrus Vance)調查川普與川普集團(Trump Organization)付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯紐約州州法，總統赦免鞭長莫及。

范斯的調查進行兩年多以來，已經從最初調查「封口費」衍生到其他領域，包括川普集團可能涉嫌逃稅、銀行詐騙、保險詐騙及偽造商業紀錄等。到目前為止，檢方並沒有起訴任何關係人。

密西根州立大學(Michigan State University)憲法教授卡爾特(Brian Kalt)說：「每當有人問我，總統能否幫自己赦免，我的答案永遠都是『他可以試看看』，憲法對這個問題並沒有提供明確答案。」

卡爾特分析，某些法律專家反對總統為己赦免的理由是，如此作法顯然違憲，觸犯「在自己案件中擔任法官」的基本原則。

路透社報導，川普的另一個選項為，離開白宮之前先下手為強，預先為日後可能遭到起訴為自己赦免。卡爾特指出，如果川普採取如此作法，赦免的合法性在法院將永遠站得住腳。在這種情況下，聯邦檢察官必須起訴川普，而川普則以赦免做為辯護手段。

司法部在1974年備忘錄中指出，尼克森總統不得為自己赦罪，但另一種替代管道則符合憲法規定：尼克森引用憲法第25條修正案暫時下台，將職務移交副總統，獲得副總統代行職權的赦免之後便可復職。

這套理論架構之下，副總統潘斯是否願意配合劇本演出，法律專家並不看好，因為如此做對於潘斯本身似乎沒有任何利益。布朗大學(Brown University)政治系教授布瑞特契納德(Corey Brettschneider)便說：「潘斯絕對不希望自己的歷史地位被這樣的動作所界定。」

尼克森後來在水門案政治風暴之中下台，福特總統(Gerald Ford)上台後則為尼克森赦免所有聯邦罪刑。

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