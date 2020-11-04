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大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

谷歌搜尋統計：老美看開票靠垃圾食物紓解緊張

記者顏伶如／綜合報導
「谷歌趨勢」(Google Trends)統計報告顯示，老美在大選之夜最熱門的搜尋顯示：他們靠著狂吃垃圾食物紓解壓力。圖為佛州邁阿密一家超市，民眾採購後準備結賬。(美聯社)
「谷歌趨勢」(Google Trends)統計報告顯示，老美在大選之夜最熱門的搜尋顯示：他們靠著狂吃垃圾食物紓解壓力。圖為佛州邁阿密一家超市，民眾採購後準備結賬。(美聯社)

新聞頻道轉播2020年大選開票的3日晚間，美國民眾緊張焦慮之際，靠著狂吃垃圾食物紓解壓力。「谷歌趨勢」(Google Trends)統計報告顯示，老美在大選之夜最熱門的搜尋關鍵句為「我附近哪裡有餅乾」、「我附近哪裡有中國菜」、「我附近哪裡有賣酒」及「我附近哪裡有披薩」。

2020美國大選即時開票 不斷更新

紐約時報科技專欄作家羅斯(Kevin Roose)在推特發文指出，從超級市場的冰淇淋銷售，可以得知民眾對於這場大選的焦慮指數，有超市在2日已經賣光貨架上所有「班與傑瑞」冰淇淋(Ben & Jerry's)。不少網友則紛紛透過照片回應指出，為了觀看開票報導準備了巧克力糖、洋芋片等零食。

「谷歌趨勢」統計顯示，大選之夜開票之際，美國民眾搜尋「我附近哪裡有餅乾」等關鍵句數量創下新高，其他熱門搜尋句子還包括「我附近哪裡有中國菜」、「我附近哪裡有賣酒」、「我附近哪裡有披薩」、「我附近哪裡有漢堡」以及「我附近哪裡有薯條」。

另外，某些美國民眾則在大選之夜借酒澆愁。酒品快遞服務Drizly指出，大選日當天的單日銷售比先前連續四個週二的同日業績相比，足足增加了68%。

在全美26州設有營運點的Drizly指出，不管是共和黨居多的紅州或民主黨為主的藍州，大選日酒品銷售都有增加，但藍州增加幅度有75%，紅州則只增加33%。

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