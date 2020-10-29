賓州不能輸 川普陣營3管齊下

賓州選務人員在處理郵寄投票。(美聯社)

選前民仍然落後的情況下，川普 總統及競選團隊在身為「決戰州」的賓州 為了救亡圖存，採行「三管齊下」策略，期待透過抑制通訊投票 ，擋住支持民主黨的選票。

紐約時報分析，在川普連任之路上，賓州是輸不得的決戰之地，選舉倒數時刻，川普與川普陣營在賓州全力壓制通訊投票，並且阻擋大選日之前提早計算缺席選票，同時還使出渾身解數限縮收取通訊投票的截止期限，對於參加提早投票的賓州選民則以恫嚇手段對付。

賓州選務機關主管比及賓州民主黨人士指出，川普與民主黨側翼花了數個月之久企圖抹黑賓州選舉制度的公正性，如今選前之際則火力全開，拼命打壓賓州選舉運行。根據最新民調，川普在賓州支持度落後民主黨候選人白登約6%。

一般預料，包括賓州在內的搖擺州，通訊投票當中多數都是投給民主黨選票，而賓州則是全美少數規定通訊選票不得在大選日之前提早計票的州。紐約時報指出，受到疫情影響，今年賓州缺席選票數量爆增，但川普競選團隊與賓州議會共和黨議員聯手之下，卻對選務機關百般阻撓。

除了阻撓選務機關之外，川普選舉團隊也透過訴訟，設法縮短通訊投票能夠獲得選務機關接受的截止期限，對地方法院、州立法院甚至聯邦法院全面提告，質疑選務機關選舉規則與處理程序。

28日晚間，最高法院宣布裁定，駁回賓州共和黨人士提議取消缺席投票截止期限有三天緩衝的要求。不過，民主黨籍州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)已經指示各郡選務主管，將11月3日晚間8時之後才收到的缺席選票單獨處理，以防接下來仍有訴訟出現。

紐約時報報導，川普選舉團隊派人前往賓州各地提早投票地點，除了對選民錄影存證，還對選務人員不斷逼問，質疑為何有民眾可以把一份以上的選票繳回收票箱。

川普26日在賓州艾倫鎮(Allentown)造勢大會上對台下群眾說：「很多怪事正在賓州發生。賓州，我們正在監看著。我們以最高規格正在監看！」

費城區域檢察官克拉斯納(Lawrence S. Krasner)28日發表聲明回應指出：「川普政府企圖在全球爆發疫情期間，無所不用其極打壓選民投票，絲毫不顧民眾生命，這一切在這個美國民主的誕生地，將不會被容許。」