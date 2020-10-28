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川普陣營大膽假 催出上次沒投的選票就能獲勝

記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

選前倒數時刻，儘管民調落後，但川普競選團隊大膽假設：若能催出2016年大選期間，支持川普但沒去投票的數百萬選民踴躍投票，就能成功連任。

美聯社分析，川普陣營認為，川普民調一直落後於民主黨候選人白登，問題就出在許多「隱形川粉」在民調中被忽略，這些支持者絕大多數為勞工階級白人，住在以工廠、農場或礦場為經濟命脈的鄉鎮，這些民眾是川普口中所說「被遺忘的美國人」(forgotten Americans)。

從傳統選舉的角度來看，這些民眾對傳統政治無感、脫節，卻滿腔熱血參加川普造勢活動，家門口也擺著挺川標語。川普競選團隊表示，這些支持者今年大量註冊成為登記選民。

川普陣營這套理論能否經得起考驗，有著20張選舉人票的賓州將是試金石。2016年大選時，賓州共有610萬選民投票，川普僅以4萬4292張選票險勝。美聯社指出，民主黨在這次選舉當中，不管都會區或郊區，票數都巨量增加，極可能超越川普在上次選舉獲得的領先差距，如果川普今年大選要贏得賓州，川普陣營所指的「隱形川粉」果真存在，開票結果必能證明。

為了有效催票，川普本周在賓州的拉翠柏(Latrobe)、利蒂茨(Lititz)、馬丁斯堡(Martinsburg)等共和黨鐵票倉都有造勢活動。賓州富蘭克林與馬歇爾學院(Franklin & Marshall College)公共事務教授馬多納(Terry Madonna)指出，川普必須鼓勵支持者踴躍投票，「但我看不到任何跡象，證明他突破了基本盤的範圍。」

疫情處理不力，已讓川普嚴重流失郊區婦女票以及銀髮族選票。在種族衝突問題火上加油，則讓非洲裔婦女心寒。川普為所欲為的個性，則讓某些曾在2016年熱情相挺的支持者，如今悄悄離開。美聯社分析，如今的大環境情況險峻，讓川普只剩類似賓州巴特勒郡(Butler County)等地點可以取暖。

位於匹茲堡北部的巴特勒郡，人口組成以白人為絕大多數，民風保守，支持共和黨與民主黨的登記選民比例約為二比一，當地民眾絕大多數沒有大學學歷，經濟主力為製造業、油礦業，還有從城市向外擴散的服務業。

2016年大選，共和黨在巴特勒郡得票率高達80%，今年共和黨地方黨部則把目標調高到90%，今年以來已經新增9043名共和黨籍登記選民，比上次大選多了12.8%。美聯社報導，川普選舉團隊希望把巴特勒郡模式複製到賓州其他鄉村選區。

30歲的共和黨籍滑石市(Slippery Rock)市長朗哥(Jondavid Longo)說，川普的出現為共和黨地方黨部灌注能量，「我們可以對民眾說『不要退縮，要為對的事情挺身而出，對於迫切的問題應該大聲說出來。』」他說，年輕選民通常傾向支持民主黨，因此他的策略就是要說服年輕人投給共和黨。

川普 共和黨 賓州

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