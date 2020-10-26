與確診案例共搭專機 福斯新聞總裁與數名主播須隔離

福斯新聞網(Fox News )總裁華勒斯(Jay Wallace)。（圖／取自華勒斯推特）

紐約時報 報導，福斯新聞網(Fox News )總裁華勒斯(Jay Wallace)以及拜爾(Bret Baier)、瑪莎‧麥克卡魯姆(Martha MacCallum)等主播，日前與企業高層主管、媒體記者共同搭乘私人專機，從紐約飛往田納西州 納許維爾(Nashville)，但機上有人後來接受新冠病毒檢測 結果為陽性，使得福斯新聞網一行都被告知必須隔離。

知情人士透露，華勒斯、福斯新聞政治主播拜爾、「新聞故事」(The Story)主播瑪莎‧麥克卡魯姆、「五人秀」(The Five)談話節目主播威廉斯(Juan Williams)及唐娜‧裴瑞諾(Dana Perino)，還有福斯新聞網節目製作團隊員工，都因為搭乘這班私人專機而與確診案例有過近距離接觸，幾位主播在隔離期間將改成從家裡連線播報。

「好萊塢記者報」(Hollywood Reporter)報導，根據福斯新聞網排定的2020年大選投票夜開票特別節目，拜爾與麥克卡魯姆將在曼哈頓的福斯新聞中心搭擋主持。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，福斯新聞網發言人接受詢問時表示，基於隱私考量，無法證實新聞網員工是否曾與確診案例有過接觸史。