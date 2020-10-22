一直談不攏 美刺激方案總統選前過關的希望日減

美國眾議院議長波洛西依舊希望能在11月3日前，促成新一輪經濟刺激案過關。 歐新社

美國新一輪經濟刺激方案，要趕總統大選前在國會通過的機會降低。最新傳出的消息是，眾議院有些民主黨 議員不爽參議院共和黨 議員老在放話排拒此案，已經跟眾院 議長波洛西說，他們不準備在總統投票日前再回華府開會。

知情人士向彭博資訊透露，這些眾院民主黨議員認為，如果參院的共和黨仍舊遲疑不行動，那他們也沒有必要回國會來表決波洛西一直努力推動的這個2兆美元左右刺激法案。

波洛西周四（22日）稍早繼續和財政部長米努勤協商，希望能談出最後共識。波洛西說，她和米努勤就如何分配資金進行病毒測試和接觸者追蹤，已經接近達成協議；這是會談中的一項關鍵內容。

不過，另外的三個主要癥結仍未得到解決，分別是民主黨人要求的對州政府和地方政府提供援助，對學校的救助資金，以及共和黨人堅持的允許雇主免責。

波洛西對媒體強調，她個人還是希望能在11月3日大選之前敲定財政刺激方案。不過參議院多數黨領袖Mitch McConnell對於民主黨一直與白宮商討的這項刺激方案規模太大，已多次公開反對。

白宮經濟顧問庫德洛則是在福克斯商業網採訪時表示，雙方仍然存在重大的政策差異，民主黨的刺激法案「需要大修」，時間正在一分一秒流逝。