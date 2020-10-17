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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

選情陷入苦戰的美國總統川普16日開玩笑說，萬一11月3日總統大選敗給民主黨候選人白登，他可能離開美國。雖是玩笑話，卻也令人好奇，若此事真的發生，川普會去哪一國？

「今日美國報」報導，川普16日在喬治亞州梅崗市造勢場合對支持者說：「跟史上最糟候選人競選，讓我好有壓力。你能想像假如我落敗的情況嗎？」他表示，假如敗在「政治史上最糟候選人」白登手下，感覺很差。他笑說：「不曉得，或許我會離開這個國家。」

川普近來選情仍落後。美國民調整合網站Real Clear Politics的統計顯示，白登在全國以及多個一級戰區州的民調領先川普8.9個百分點。川普上月在北卡羅萊納州造勢場合，也曾向支持者喊話說，假如白登勝選，就可能再也看不見他了。

假如川普敗選而且真的離開美國，他會到哪個國家? 旅居日本的前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）日前在日經亞洲網站撰文，文中猜測川普或許會遠走菲律賓，不只因那裡有棟「馬尼拉川普大廈」（Trump Tower Manila）。

皮塞克在這篇「川普時代一個旅居亞洲美國人的告白」文中表示，他最近撰文批評中國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南等國貪腐時，每每寫到一半就停筆自問：「欸？這不就像川普的世界。你真虛偽！」

皮塞克指出，川普的白宮已「馬可仕化」。跡象包括：閹割政府機構、蔑視法治、奉承外國專制獨裁者、干預選舉、用槍桿子對付人民、耍詐唬騙、圖利個人事業自肥等等。

馬可仕（Ferdinand Marcos）是已故菲律賓前總統，1965至1986年獨裁統治菲律賓，因貪汙腐敗最後遭人民革命推翻，1986年搭美軍直升機逃亡夏威夷，逃避司法審判。1980年代為馬可仕流亡政府遊說的曼納福特（Paul Manafort），曾任川普2016年競選總幹事，他後來因稅務、銀行詐欺、洗錢等罪名被判刑，因疫情之故現在居家監禁。

皮塞克說：「天曉得，或許居家監禁中的曼納福特，可拯救川普擺脫他在白登當政時代面臨的種種法律麻煩？」「也許杜特蒂（現任菲律賓總統）會給川普安全通行權，護送他住進馬尼拉川普大廈。」

皮塞克說，在美國立國244年歷史中，川普主政1,360多天不過是個小汙點，然而，美國的影響力卻在川普任內快速衰頹。Pew Research的調查發現，川普的國際信譽比中國國家主席習近平和俄羅斯普亭還不如。

何以致此？皮塞克指出，早在新冠肺炎疫情來襲之前，就這樣了。川普先是背棄日本，退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），轉向北韓領導人金正恩示好。後來又發布行政命令禁止穆斯林入境美國、退出巴黎氣候協定、撕毀伊朗核協議。接著發動至今一事無成的美中貿易戰，拿全球經濟當炮灰。

皮塞克批評，川普的政策有如「直接抄1980年代中期的剪報」，舉凡大幅減稅、鬆綁法規和築起關稅壁壘，或許這些措施35年前有效，現在卻讓日本、南韓、菲律賓、新加坡等盟友不知該選哪邊站，對美國盟友的打擊比對中國還重。

川普對中國產品加徵關稅，打壓華為、TikTok、WeChat和馬雲的螞蟻集團，這些舉動的確會刺痛中國。但這種種做法，卻無助於提升美國競爭力、創新力或平等；不能解決美國基礎建設破舊、Wi-Fi頻寬容量平庸、教育體系失敗的問題；無法在全美新冠肺炎確診病例突破800萬例（包括川普夫婦在內）之際，強化醫療照護體系；更不能藉此增強經濟實力，讓美國在長期競賽中維持領先優勢。

中國有很多弱點，包括債台高築、政府對企業控制太多等；習近平政府也多的是令人詬病之處，包括宰制香港、嚴苛的言論審查、鎮壓新疆維吾爾族等。

但川普的關稅、暴怒和推文，對華府地位的傷害，遠甚於改善美國貿易逆差；還傳達出錯誤訊息，從曼谷、新德里到馬尼拉的強人政治領袖卻都聽進去了。他在辯論會上不願譴責白人至上主義分子，還要他們「退後待命」，令人擔心下一份 Pew Research報告會更難看。

有外國人問：「美國的國際聲望會有回復的一天嗎？」皮塞克給的答案是：「先從下架美國版馬可仕開始吧。」

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