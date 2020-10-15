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騷亂、疫情與大選動盪 美國今年槍枝銷售激增

編譯王巧文／綜合外電
美國人買槍需求升溫，大批無槍者決定在今年買槍。美聯社
美國人買槍需求升溫，大批無槍者決定在今年買槍。美聯社

美國人買槍需求升溫，大批無槍者決定在今年買槍，原因是新冠肺炎疫情、警察殺害非裔民眾引起的社會騷亂，以及11月美國大選前的不確定性，促使大批美國人出現防禦性、恐慌性買槍的現象。

根據美國聯邦調查局（FBI）的國家即時犯罪背景檢查系統（NICS），今年頭9個月的購槍人背景調查，比去年同期增加41％至2,880萬次，已超越去年全年的2,840萬次，而去年數據是歷來新高。

NICS歷來數據顯示，近幾十年來，美國槍枝激增是由可能引發槍枝管制的事件所驅動，例如民主黨籍候選人可望當選總統、一連串大規模槍擊案等事件，引發民眾恐慌性買槍。槍枝專家和學者說，保守派白人男性是這種買槍潮的核心群體，且他們通常擁有一枝以上的槍械。

不過，路透採訪十多位專家、學者和槍店業者的調查顯示，槍枝市場正在擴大，許多美國人在今年首度購買槍枝，包括從未考慮持槍的婦女、少數族裔和自由派民眾。

據分析師、行業協會及美國槍枝大廠Smith & Wesson Brands執行長史密斯（Mark Peter Smith）表示，今年首次購槍者人數猛增。史密斯9月時估計，首度購槍者占今年槍枝買家約40%，是近年美國平均水準的兩倍。

戶外運動用品零售商Sportsman's Warehouse 9月估算，在今年頭七個月中，共有500萬名美國人首度購槍，這與美國射擊運動協會（NSSF）的最新數據相符。NSSF為美國槍業貿易協會，其數據為對全美零售商進行調查所得出。

據NICS自1998年以來的數據，在前十大最密集購槍人背景調查的單周紀錄中，有八周是在今年發生。

今年3月世界衛生組織宣布新冠病毒為大流行病，創下最密集的單周購槍人調查記錄；隨著5月底下學美國發生佛洛伊德壓頸致死案，引發全美抗議活動，6月為今年最密集購槍人調查的單月紀錄。

今年創新高的槍枝銷量，使「槍比人多」的美國再添數百萬個武器。瑞士槍枝監管組織Small Arms Survey估計，2017年美國的槍枝數量為3.93億枝，相較下，印度只有7,100萬枝、中國大陸持有近5000萬枝槍械，這兩國人口均是美國的四倍。

美國 零售商 警察

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