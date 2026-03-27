整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．27最新戰況

伊朗親政府支持者聚集在首都德黑蘭西部一處廣場，高喊口號並揮舞國旗。美聯社

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊27日進入第28天。以下是最新戰事速覽：

美國

川普 稱，「應伊朗政府請求」，他將對伊朗能源設施的「摧毀」行動推遲10天，期限延至美國東部時間4月6日20時。另據美媒報導，伊朗並未如川普所說作出「請求」。

美國國務卿魯比奧稱，美國與伊朗的談判在信息互換方面確實取得了一些進展，但這仍是「一個持續且充滿變數的過程」，他不會透露相關細節。

據美國《華爾街日報》報導，美國防部官員透露，國防部正考慮向中東增派多達1萬人的地面部隊。

針對川普此前在年度籌款晚宴上聲稱「聽說」美國前國務卿布林肯 發表聲明支持發動對伊朗軍事打擊的言論，布林肯回應說，自己絕不會支持這場戰爭。

伊朗

伊朗外交部說，伊朗外長阿拉格齊與聯合國 秘書長古特雷斯通電話。阿拉格齊說，阻止敵對國家及其盟友的船隻通過荷莫茲海峽是伊朗的合法權利。

伊朗《德黑蘭時報》援引伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門的聲明報導，自美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，伊方已逮捕103名與美以有關的間諜人員。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈聲明說，伊朗發動了「真實承諾－4」行動第83波攻勢，使用多種類型導彈、無人機對多個美以軍事設施實施打擊。

據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈公告說，勸返3艘試圖通過荷莫茲海峽的集裝箱船。

據伊朗媒體報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼已致信聯合國，抗議伊朗議長和外長被列為暗殺目標，稱有關兩人暫被移出美國和以色列清除名單的報導證實暗殺威脅確實存在。

據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈「真實承諾－4」第48號公告，敦促西亞地區各國民眾「立即撤離美軍駐紮區域」。

據伊朗媒體報導，美國和以色列戰機對位於伊朗伊斯法罕省的穆巴拉凱鋼鐵廠和胡齊斯坦省的胡齊斯坦鋼鐵公司實施了空襲。

據伊朗國家電視台報導，伊朗德黑蘭市議會文化遺產委員會主席阿拉維表示，自美以對伊朗發動軍事打擊以來，伊朗至少120處博物館、歷史建築及文化遺跡遭到直接打擊並受到嚴重結構性破壞。

以色列

以色列國防部長卡茨稱，以色列對伊朗的打擊將「升級」。

以色列國防軍發表聲明說，以空軍襲擊了位於伊朗中部亞茲德的「伊朗主要導彈和水雷生產設施」。

以色列國防軍發表聲明說，對位於伊朗首都德黑蘭市中心地帶的「伊朗政權基礎設施」進行了大規模打擊。

以色列反對黨領導人拉皮德指責政府在多個方向同時推進軍事行動導致兵力吃緊，正將國家推向「安全災難」。