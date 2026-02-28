川普13年前批歐巴馬打伊朗 網友狠酸

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普表示，美國已在伊朗展開「大規模作戰行動」。路透
美國總統川普表示，美國已在伊朗展開「大規模作戰行動」。路透

在美國與以色列對伊朗發動攻擊之際，美國總統川普12年前批評前總統歐巴馬缺乏協商能力的言論，再度浮上檯面，引發川普在11月期中選舉前調整立場的質疑。

川普28日在社群媒體平台X上傳影片，宣告美國已在伊朗展開「大規模作戰行動」。川普宣稱伊朗持續發展核計畫，並計畫開發攻擊美國的飛彈。

然而，在中東情勢陷入緊張之際，川普2013年11月發表的一番言論也受到關注。川普當時在X的前身推特（Twitter）上說：「還記得吧，我很久以前就預言，歐巴馬總統會因為缺乏優秀談判能力而攻擊伊朗。」

事實上，這不是川普唯一一次批評歐巴馬。川普也曾在2012年初預測歐巴馬將攻擊伊朗，藉此連任美國總統，隨後又在2013年9月發表相同預測。許多網友揶揄川普立場前後不一，有人說「恭喜你鞏固又一名失敗總統的歷史地位」，也有網友開玩笑說川普是「新歐巴馬」。

川普 伊朗 歐巴馬

