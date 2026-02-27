我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言面臨一財務難題

還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

記者陳熙文／華盛頓即時報導
Anthropic示意圖。（路透）
Anthropic示意圖。（路透）

美國川普政府與人工智慧（AI）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普27日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic的技術，指不會再與Anthropic做生意。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前在華府召見Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）下達最後通牒，要求該公司在周五下午5時01分前，同意將其AI技術開放供軍方不受限制使用，否則將被列為「供應鏈風險」並失去政府合約，甚至可能遭援引「國防生產法」（DPA）強制動用其產品。

這場風波源於Anthropic長期以來對其技術用於軍事目的的倫理擔憂。阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用AI的憂慮，包括全自主武裝無人機的危險性，也反對將AI部署於美國境內大規模監控。

根據法新社報導，阿莫戴近日透過聲明表示，「這些威脅不曾動搖我們的立場：我們無法昧著良心答應他們的要求」。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，美國不會允許極左派、覺醒文化的公司決定美國軍隊如何作戰和贏取戰爭；川普表示，這項決定權屬於三軍統帥和川普委任的軍事領袖。

川普說，Anthropic犯下毀滅性的錯誤，指Anthropic企圖威脅國防部、強迫國防部遵守其服務條款而非美國憲法；川普指控Anthropicb置美國民眾的生命於風險之中，讓美國軍隊陷入危險，也置國家安全於危險邊緣。

川普表示，他只是所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic的技術，指聯邦政府不需要，也不想要Anthropic的技術，並表示不會再與Anthropic做生意。

川普說，使用Anthropic產品的部門接下來會有6個月的汰換期，並要求Anthropic最好上緊發條，在這段期間提供協助，否則川普將動用總統權力來讓他們服從，並暗示Anthropic恐面臨民事和刑事責任。

川普最後表示，美國國家的命運不會由失控、極左派的人工智慧公司決定，指該公司的經營者完全不懂真實世界是如何運作的。

世報陪您半世紀

川普 AI 國防部

上一則

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

延伸閱讀

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」
關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？
美國出兵攻擊伊朗？川普：尚未做最後決定

美國出兵攻擊伊朗？川普：尚未做最後決定
川普：持續與伊朗談判核計畫 強調德黑蘭禁擁核武

川普：持續與伊朗談判核計畫 強調德黑蘭禁擁核武

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫