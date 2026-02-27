我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年房貸利率降至5.98% 3年半最低 有望刺激買氣

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

ABC：美軍中央司令部已向川普簡報對伊朗軍事選項

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國廣播公司（ABC）引述1名接近美國總統川普的人士報導，掌管美國在中東部隊的美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）今天向川普簡報在伊朗可能採取的軍事選項。

報導並引述另1名熟知這場討論的人士說法，稱美國總統的最高軍事顧問、美國參謀首長聯席會議（JCS）主席凱恩（Dan Caine）也在場。

今天美國和伊朗官員也在瑞士日內瓦就伊朗的核子和彈道飛彈計畫進行非直接談判，雙方都尚未宣布達成協議；伊朗外交部長僅表示有進展，下週將在奧地利維也納繼續「技術層面磋商」。

有2名知情人士另告訴ABC，若干美國共和黨人和一些川普（Donald Trump）政府官員近幾天私下鼓吹由以色列帶頭來打擊伊朗，而非由美國率先發動攻擊。目前尚不清楚川普是否接受這個方案。

消息人士指出，美國與以色列仍有可能採取聯合行動，畢竟美軍已將數量驚人的艦艇與戰機部署到中東地區，全都在離伊朗很近的位置。

若以色列打擊伊朗，美國國防官員預測德黑蘭幾乎確定會報復。而分析家說，如此一來川普可主張，美國介入這場衝突是符合其數10年來捍衛以色列的政策。

世報陪您半世紀

伊朗 川普 以色列

上一則

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

延伸閱讀

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高
川普關稅被判無效…調查點名美元淪大輸家 贏家可能是它

川普關稅被判無效…調查點名美元淪大輸家 贏家可能是它
莫迪IG粉絲人數1億人狠甩川普 全球領導人虛擬聲量最大

莫迪IG粉絲人數1億人狠甩川普 全球領導人虛擬聲量最大
監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙

監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件