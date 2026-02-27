我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

范斯：美軍若襲伊朗 絕不會陷入持久戰

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

根據「華盛頓郵報」專訪內容，美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

法新社報導，范斯（JD Vance）告訴華盛頓郵報（The Washington Post）：「（有些人）認為我們會在中東地區陷入看不見盡頭的長期戰爭，這種情況絕不會發生。」

有人批評，如果川普（Donald Trump）下令空襲伊朗，華府恐深陷這個動盪地區的軍事泥淖中。面對這樣的說法，范斯予以駁斥。

出身美軍陸戰隊的范斯曾參與伊拉克戰爭，他說：「我認為我們都傾向外交解決方案，但（如何解決的）關鍵仍取決於伊朗的言行。」

美國新聞網站Axios報導，根據一位美國官員及一名知情消息人士，美軍中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）今天向川普彙報了向伊朗採取軍事行動的各種選項。他也是美軍在中東地區最高指揮官。

同時，川普政府今天在瑞士日內瓦完成第3輪美伊會談，雙方雖取得進展，但協商仍未見突破。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，這輪談判是迄今「最激烈」的一次。

阿曼外長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）指出，美伊雙方預計近期重啟談判，下周將在維也納舉行技術層級討論。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

伊朗 川普 范斯

上一則

共和黨議員聽證會上偷拍照還外流給網紅 喜萊莉一度中止作證

下一則

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

延伸閱讀

監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙

監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙
艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克

艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克
曼達尼拿這東西向川普示好 會後哥大被押學生一通電話獲釋

曼達尼拿這東西向川普示好 會後哥大被押學生一通電話獲釋
川普回鍋掀「唐納出走潮」去年15萬人遷出創新高

川普回鍋掀「唐納出走潮」去年15萬人遷出創新高

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件