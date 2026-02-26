可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)
紐約時報26日報導，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案，個人自付額(deductibles)明年擬調高到每年1萬5000元以上、家庭自付額調高到每年3萬1000元以上，讓民眾自行承擔更多健保成本。專家指出，某些美國人可能因此面臨更沉重的醫療帳單，無力負擔健保。

根據提案，依賴ACA計畫取得健保的民眾，可以挑選每月保費比現在更低的方案，但必須自掏腰包的自付額要比現在增加數千元。成人牙科護理不再列為基本福利，看病時對醫生、醫院的選擇將有嚴格限制。根據政府評估，新案將導致200萬人在2027年放棄健保。

期中選舉腳步接近，奧茲提出的ACA改革方案是川普政府在無須經由國會批准的情況下，能讓民眾降低歐記健保保費的少數選項之一。

要求解決日常生活「負擔能力」(affordability)問題已成為民主黨陣營在今年期中選舉的主打訴求。非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新民意調查顯示，健保花費是民眾最擔心的經濟議題。

川普總統24日在國情咨文演講中說，歐記健保壓垮醫療成本，因為資金都流向大型保險公司。川普表示，補貼經費應該直接發放給民眾，讓消費者自行購買健保計畫，如此一來就能以更低成本獲得更好的醫療保險。

更改政府補貼經費流向必須透過國會修法，川普政府研議中的提案則不必通過國會即可實施。提案獲得某些共和黨人支持，理由售當民眾是花自己的錢看醫生時，會更精打細算挑選價格便宜的方案。

共和黨健保政策分析師懷特(Joel White)說，政府是在法律規定的範圍內，盡可能增加消費者選項，努力維持保費低廉。

相較於雇主提供健保計畫的自付額，奧茲提案的自付額金額大約有八倍。

專門研究高自付額健保計畫的哈佛健康經濟學者錢德拉(Amitabh Chandra)說：「沒人想要那些產品。」

每月保費較低但自付額較高的健保方案，可能適合相對年輕、健康的民眾，但如果送急診或意外住院，恐將導致成千上萬元的醫療帳單。慢性疾病患者也可能要承擔絕大部分醫療開銷，甚至全部。

健保智庫機構「民福基金會」(Commonwealth Fund)主席貝坦科特(Joseph R. Betancourt)說，若把成本負擔轉移給病患，「負擔能力」可能加劇。

