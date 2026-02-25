川普創下歷任總統國情咨文演說最長時間紀錄

川普總統24日晚間在發表國情咨文(State of the Union)演說全程歷時108分鐘，創下歷任總統國會演講最長時間紀錄。(美聯社)

川普 總統24日晚間在發表國情咨文 (State of the Union)演說全程歷時108分鐘，創下歷任總統國會演講最長時間紀錄，打破川普自己先前在2025年創下的100分鐘紀錄。

Axios新聞網站24日報導，總統在國會發表的這項年度演說，最近幾年時間逐漸拉長，原因不僅與演講內容有關，還因為演講時經常被鼓掌、喝倒采等現場狀況打斷而耽擱。

川普23日就已預告，這次國情咨文將是「長篇演說」，「因為我們有太多事情要講」。

川普國情咨文內容以移民、關稅等問題為重心，演說時頒發六枚勳章，其中五枚勳章頒給現役與退役軍人，一枚授予為美國隊拿下米蘭冬奧男子冰上曲棍球金牌立下功勞的守門員海勒拜克(Connor Hellebuyck)。

根據最新統計，國情咨文最長時間前十名的排行榜上，川普包辦五個位置：2026年108分鐘名列第一，2025年100分鐘名列第二，2019年82分鐘名列第五，2018年81分鐘名列第六，2020年78分鐘名列第八。

前總統柯林頓 在前十名排行榜有四個位置：2000年89分鐘名列第三，1995年85分鐘名列第四，1999年79分鐘名列第七，1998年77分鐘名列第九。

前總統拜登2023年演說73分鐘，位居第十名。

歷史上某些總統是以書面形式向國會提交報告，而不是前往國會發表演說，書面長度動輒超過1萬字。

伊朗人質危機期間，前總統卡特1981年1月向國會提交3萬3667字的書面報告，創下最長書面報告紀錄。

根據統計，1964年以來，歷任總統發表國情咨文演說的時間中位數是45分鐘，但從柯林頓執政之後，演說時間逐漸拉長。川普第一任內平均演說時間為1小時20分鐘，超過柯林頓任內演說平均1小時15分。