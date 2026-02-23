紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權

我的頻道

中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他將考慮在未來數月發動更大規模攻擊，以逼迫該國領導人下台。路透

紐時引述知情人士報導，美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他將考慮在未來數月發動更大規模攻擊，以逼迫該國領導人下台。

紐約時報報導，美國與伊朗談判官員定於26日在日內瓦會晤，似乎是為避免軍事衝突做最後努力，但川普（Donald Trump）仍在評估，美國在談判失敗情況下可能採取的選項。

幕僚們透露，川普雖未做出最終決定，但他傾向未來幾天內發動初步攻擊，藉此向伊朗領導層表明，他們必須同意放棄製造核武的能力。

據悉，川普考慮的攻擊目標涵蓋伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）總部，乃至核子設施及彈道飛彈計畫等標的。

川普告訴幕僚，若這些措施無法說服伊朗當局接受他的要求，他會保留在今年稍晚採取軍事行動的可能性，以助推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

據報導，即使在川普政府內部也有人質疑，光靠空襲是否能達成目標。在檯面下，美伊雙方正考慮一項新提案，可能為避免軍事衝突提供出路，即伊朗可進行極小規模的核濃縮計畫，僅用於醫學研究與治療用途。

伊朗 川普 紐約時報

