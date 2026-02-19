委員會6：0通過興建比白宮大的宴會廳 1人因意見不合遭撤換

目前白宮的樣貌，原本的東廂現在是一大片興建中的工地。 (美聯社)

聯邦政府獨立機構藝術委員會(Commission of Fine Arts) 19日透過Zoom視訊會議，聽取首席建築師巴拉內斯(Shalom Baranes)和景觀設計師帕里西(Rick Parisi)關於白宮 宴會廳的報告，最後以6比0投票 結果，通過該設計方案。

委員會七名成員皆由川普 總統在1月任命；委員之一的建築師麥可里(James McCrery II)原本是該計畫的首席設計師，後來因為與川普意見不合而遭撤換，沒有參與討論或投票。

川普去年10月在未事先徵詢許可的情況下擅自拆除白宮東廂(East Wing)。

委員會上個月曾向巴拉內斯質疑設計規模過於「龐大」，巴拉內斯在19日介紹的設計方案已做修改，委員們則一致回應贊成所有調整。

可容納約1000人的宴會廳面積9萬平方呎，幾乎是白宮主建築5.5萬平方呎的2倍。目前白宮最大的房間東廳(East Room)，最多只能容納200多人。

委員會主席庫克(Rodney Mims Cook Jr.)支持川普為白宮增加更大娛樂空間，「我們總統實際上設計了一個非常漂亮的建築。美國不應該在帳棚招待世界各國貴賓。」

國家歷史保護信託基金(National Trust for Historic Preservation)已向聯邦法院提起訴訟要求停工，也提交意見給藝術委員會，建議應縮小宴會廳規模，以襯托並尊重白宮做為行政官邸(Executive Residence)的歷史重要性。

藝術委員會祕書盧布克(Thomas Leubke)表示，過去一周收到來自全國各地2000多則公眾回應的訊息，超過99%都反對興建計畫，「川普單方面拆除白宮東廂，宴會廳的資金來源和合約授予過程缺乏透明度。」

川普在社群媒體發布一系列貼文為宴會廳辯護，其中包括建築的設計圖。他在1月份的貼文中表示，「建造宴會廳所需的大部分材料已經訂購，現在沒辦法撤回。太晚了！」

川普曾表示，宴會廳的建築成本約4億元，將全部來自私人捐款。迄今為止，白宮僅公布一份不完整的捐贈者名單。