CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

川普總統。(美聯社)

美國可能處於開戰邊緣，與伊朗 對峙近半世紀終於來到攤牌時刻，有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士說，川普 總統尚未做出最終決定，但在外交斡旋無法獲得突破的情況下，隨著一天天時間過去，川普正被推上攸關重大後果的命運決策點。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)18日在記者會表示，美國人民應該信任總統，川普一直在考慮什麼才符合美國最佳利益，還有軍隊與美國人民的最佳利益。

CNN分析，若以如此論述做為發動大規模戰爭的基礎顯然過於薄弱，這場戰爭可能耗資數十億，造成美伊人民死亡，在中東引發軍事、經濟層面的巨大連鎖反應。在國內，川普則可能在期中選舉年支持度進一步降低。

美國2003年發動伊拉克戰爭之後面臨災難結果，川普不想重蹈覆轍。當年布希政府耗時數月進行宣傳，說服全國支持開戰，但後來證明開戰理由是錯誤的。布希政府設法贏得國會對入侵伊拉克的授權，為開戰找到國內法律根據。

川普對伊朗出手一旦出錯，將陷入政治險境。不過，川普受到美軍在沒有人員傷亡之下活捉委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)案例鼓舞，可能願意承擔更高風險。川普第一任內伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美軍殲滅，沒有引發某些專家預估的區域衝突，伊朗也沒攻擊美國盟友。

CNN指出，白宮沒有告訴美國人民為什麼現在是要對伊朗開戰的時候，但這不代表美國缺乏戰略理由。川普越來越在意自己的政治遺產，若能夠結束從前總統卡特以來便困擾歷任美國總統的美伊對峙，肯定能在歷史獲得重要的一席之地。

如果真的要對伊朗動手，川普可能找不到比現在更好的時刻。伊朗政權從來沒有像現在這般脆弱，伊朗的區域代理人例如哈瑪斯組織(Hamas)、真主黨(Hezbollah)，幾乎已被以色列消滅。伊朗內部出現史上最嚴重的危機，經濟崩潰。如果川普能將伊朗人民從壓迫當中解救出來，將成為伊朗人民的英雄。

然而，攻擊伊朗的風險極高，許多理由都足以說明，川普選擇「讓步」(blink)才是明智之舉。

持續數日的空中戰役恐將導致大批平民傷亡，美軍死亡或飛行員被俘的機會升高。美軍對伊朗神權領導人的打擊，不太可能像對馬杜洛那般乾淨俐落，即使伊朗政權倒台，接下來會發生什麼也是未知數。