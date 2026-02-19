我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

記者顏伶如／即時報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

美國可能處於開戰邊緣，與伊朗對峙近半世紀終於來到攤牌時刻，有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士說，川普總統尚未做出最終決定，但在外交斡旋無法獲得突破的情況下，隨著一天天時間過去，川普正被推上攸關重大後果的命運決策點。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)18日在記者會表示，美國人民應該信任總統，川普一直在考慮什麼才符合美國最佳利益，還有軍隊與美國人民的最佳利益。

CNN分析，若以如此論述做為發動大規模戰爭的基礎顯然過於薄弱，這場戰爭可能耗資數十億，造成美伊人民死亡，在中東引發軍事、經濟層面的巨大連鎖反應。在國內，川普則可能在期中選舉年支持度進一步降低。

美國2003年發動伊拉克戰爭之後面臨災難結果，川普不想重蹈覆轍。當年布希政府耗時數月進行宣傳，說服全國支持開戰，但後來證明開戰理由是錯誤的。布希政府設法贏得國會對入侵伊拉克的授權，為開戰找到國內法律根據。

川普對伊朗出手一旦出錯，將陷入政治險境。不過，川普受到美軍在沒有人員傷亡之下活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)案例鼓舞，可能願意承擔更高風險。川普第一任內伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美軍殲滅，沒有引發某些專家預估的區域衝突，伊朗也沒攻擊美國盟友。

CNN指出，白宮沒有告訴美國人民為什麼現在是要對伊朗開戰的時候，但這不代表美國缺乏戰略理由。川普越來越在意自己的政治遺產，若能夠結束從前總統卡特以來便困擾歷任美國總統的美伊對峙，肯定能在歷史獲得重要的一席之地。

如果真的要對伊朗動手，川普可能找不到比現在更好的時刻。伊朗政權從來沒有像現在這般脆弱，伊朗的區域代理人例如哈瑪斯組織(Hamas)、真主黨(Hezbollah)，幾乎已被以色列消滅。伊朗內部出現史上最嚴重的危機，經濟崩潰。如果川普能將伊朗人民從壓迫當中解救出來，將成為伊朗人民的英雄。

然而，攻擊伊朗的風險極高，許多理由都足以說明，川普選擇「讓步」(blink)才是明智之舉。

持續數日的空中戰役恐將導致大批平民傷亡，美軍死亡或飛行員被俘的機會升高。美軍對伊朗神權領導人的打擊，不太可能像對馬杜洛那般乾淨俐落，即使伊朗政權倒台，接下來會發生什麼也是未知數。

世報陪您半世紀

伊朗 川普 馬杜洛

上一則

回信愛阿華州友人 習近平：中美關係希望在人民

延伸閱讀

WSJ：習近平施壓 美擔心衝擊川普訪中 對台軍售卡關

WSJ：習近平施壓 美擔心衝擊川普訪中 對台軍售卡關
川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化
分析：軍售被端上美中談判桌 削弱台灣提高國防預算動力

分析：軍售被端上美中談判桌 削弱台灣提高國防預算動力
支持聯合國 梵蒂岡不加入川普的和平理事會

支持聯合國 梵蒂岡不加入川普的和平理事會

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故