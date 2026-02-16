我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

魯比歐謝芬蘭推北約防衛預算 美芬關係趨穩

中央社赫爾辛基15日專電
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務卿魯比歐今天公開感謝芬蘭敦促歐洲盟國提高國防預算。芬蘭總統史塔布表示，美芬關係已「重新回到正軌」。

慕尼黑安全會議13日至15日舉行。史塔布（Alexander Stubb）3天內出席17場雙邊會談與6場論壇辯論，並接受8家芬蘭與外國媒體訪問。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）、外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）與國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）也與會。

魯比歐（Marco Rubio）15日透過社群媒體X發文，表示他在慕尼黑安全會議向史塔布當面致謝，感謝芬蘭積極鼓勵北大西洋公約組織（NATO）盟友將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）2%。史塔布回應指出，與美方的對話務實，雙邊關係趨於穩定。

芬蘭赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）報導，史塔布在會中以「盲人摸象」比喻當前局勢，指各國雖有各自觀點，卻缺乏共同願景。

他指出，在美國可能淡出多邊主義的背景下，歐洲須承擔維護既有秩序的責任，並由北歐、波羅的海國家及德、法、英等國形成新的安全重心，共同支持烏克蘭並強化防禦。

●美歐互動調整　合作主導權仍在美方

報導指出，魯比歐今年演說多次提及合作，相較於去年對歐洲的批評語氣有所轉變，但仍強調美國準備在必要時單獨行動。該報解讀，美歐合作主導權仍掌握在美方手中。

面對美國政策轉向，歐洲各國加速討論「戰略自主」。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）證實，正與法國、瑞典談判歐洲自主核子防禦方案，這在過去曾被視為外交禁忌。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也呼籲，歐洲須成為具備行動力的全球強權。

●歐洲對俄立場分歧　芬蘭強化防衛

在對俄立場方面，各國仍存分歧。馬克宏提議重啟對俄對話，德國、芬蘭與瑞典態度審慎。哈卡寧強調，當前重點在於強化防衛能力，而非與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）溝通。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與史塔布會談時討論和平進程。史塔布表示，歐洲須在軍事與經濟層面持續支持烏克蘭，芬蘭將在其中發揮積極角色。

世報陪您半世紀

魯比歐 烏克蘭 瑞典

上一則

脫北者爆料 遠距上班讓北韓特工滲透全球IT職位 工資用來發展核武

延伸閱讀

魯比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

魯比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防
澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話
魯比歐：歐洲必須挺過去 與美一起振興全球

魯比歐：歐洲必須挺過去 與美一起振興全球
白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦