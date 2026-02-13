不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統（右二）與第一夫人梅蘭妮亞13日乘坐空軍一號抵達佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場。 （美聯社）
美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。2名美國官員則透露，若川普下令攻擊伊朗，美軍正為可能持續數周的軍事行動做準備。

美聯社與路透報導，川普當天造訪北卡羅來納州布拉格堡慰問駐軍時表示，與伊朗「達成協議一直很困難」。他說：「有時候你必須讓對方感到害怕，這才真的能把事情解決。」被記者問及是否施壓推動推翻伊朗教士政權時，川普表示：「看起來這會是最好的結果。47年來，他們只會一直講、講、講。」

川普數周來暗示，他的首要優先事項是要求伊朗進一步縮減核子計畫，但13日補充指出，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環。他在談到鎖定德黑蘭核計畫時表示：「如果我們真的這麼做，那只會是任務中最小的一部分。」

此外，川普也說，「福特號」航艦將「很快」自加勒比海啟程前往中東，與美方已在當地集結的軍力會合，並指出加派第二艘航艦是「以防我們談不成協議時會用得上」。

儘管如此，川普仍對美國與伊朗達成協議抱持審慎希望。他談到如何避免美國動武時直言：「給我們他們一開始就該給的那份協議。」並說：「如果他們給我們正確的協議，我們就不會動手。」

路透獨家披露，美國2025年曾派遣兩艘航艦前往中東，並對伊朗核子設施發動攻擊。但2名美方官員指出，這次進行中的規劃要複雜得多。其中一人表示，在一場持續性的軍事行動中，美軍可能不僅打擊伊朗的核子基礎設施，還可能鎖定國家設施與安全機構，但拒絕提供具體細節。他並稱，美方完全預期伊朗會進行報復，進而導致雙方在一段時間內出現來回打擊與報復的局面。

專家指出，對伊朗發動此類行動將使美軍面臨更高風險，因為伊朗擁有相當可觀的飛彈庫存，報復性攻擊也將提高區域衝突升高的風險。白宮與五角大廈未回應有關報復風險或區域衝突可能性的提問。

世界日報 陪您半世紀

延伸閱讀

