核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

中央社華盛頓13日綜合外電報導
美國海軍航艦「福特號」。（美聯社資料照片）
美國海軍航艦「福特號」。（美聯社資料照片）

美國總統川普今天表示，他將派遣第二支航艦打擊群前往中東，警告伊朗若未能就核計畫達成協議，「對伊朗而言將會是糟糕的一天」。

法新社報導，德黑蘭上個月血腥鎮壓抗議民眾，人權團體稱造成數千人喪生後，川普加強了對這個伊斯蘭共和國的軍事威脅。

川普在白宮被記者問及有關「福特號」（USS Gerald R. Ford）將從加勒比海調往中東的報導時表示：「如果我們無法達成協議，我們就會需要它。」

他說：「它很快就會啟程。我們已有一艘航艦剛抵達那裡。如有需要，我們會做好準備，這是一支非常強大的軍隊。」

川普表示，他相信與伊朗的談判將會「成功」，但稱「如果沒有成功，那對伊朗而言將是糟糕的一天，非常糟糕。」

美國已派遣「林肯號」（USS Abraham Lincoln）前往中東，成為目前部署在當地12艘美國海軍軍艦之一。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，與伊朗就核設施檢查達成協議是可能的，但「極為困難」。

伊朗與美國上周在阿曼就核議題舉行會談，目前尚未確定新一輪談判日期。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）日前在華府會晤川普後表示，川普總統認為他可能達成一項「好的協議」。

但內唐亞胡對任何協議的內容表示懷疑，若協議未包含伊朗彈道飛彈計畫及對地區勢力的支持，他不會感到滿意。

伊朗 川普 內唐亞胡

