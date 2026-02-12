我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台簽貿易協議…台關稅降至15% 承諾增購美產品

川普政府廢止車輛排放標準 氣候政策「最大」倒退

美台簽貿易協議…台關稅降至15% 承諾增購美產品

編譯劉忠勇／綜合外電
美國貿易代表葛里爾發布新聞稿說：「美台對等貿易協議將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會。」路透
美國貿易代表葛里爾發布新聞稿說：「美台對等貿易協議將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會。」路透

美國和台灣正式簽署貿易協議，台灣將擴大開放市場給美國產品，數百億美元將投入美國的能源和科技計畫。

依照華府周四公布的協議條款，台灣承諾向美國採購價值超過 440 億美元的液化天然氣和原油，並進一步向美國產品開放市場，包括牛肉、乳製品、豬肉、小麥、醫療產品和汽車。

台北方面也承諾將採購約 150 億美元的美國民用飛機及其零組件，並於 2029 年前在發電設備領域投資約 250 億美元。

這次雙方簽署敲定美台在 1 月宣布的協議。台灣輸往美國貨品的關稅從 20% 降至 15%。不過，學名藥、晶片和智慧手機暫在豁免之列，川普政府已針對這些項目進行調查，未來可能加徵稅款。

美國貿易代表葛里爾發布新聞稿說：「美台對等貿易協議將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會。」「這項協議也基於美台長期的經貿關係，並將顯著提升我們供應鏈的韌性，特別是在高科技領域。」

彭博指出，儘管如此，有關台灣承諾為美國晶片製造提供融資和投資的部分，仍不明確。這份文件仍缺乏關於這筆資金將如何運用的更多細節。

台灣承諾提供 2,500 億美元的直接投資，用來擴大美國的先進半導體、能源及人工智慧業務；此外還將提供 2,500億美元的政府融資擔保，以強化美國的晶片供應鏈。

作為回報，台灣企業將獲准在特定配額內，輸美半導體免關稅片。周二發布的一份事實清單顯示，台灣未來在面對美國晶片關稅或其他救濟措施時，將獲得「優惠待遇」。

此外，據台灣官方 1 月發布的說法，美國也表示將擴大對台灣關鍵產業的投資，包括半導體、人工智慧、國防及生物技術。

關稅 貿易協議 供應鏈

上一則

川普政府廢止車輛排放標準 氣候政策迄今「最大」倒退

延伸閱讀

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義
經濟學人：台灣關稅讓步少 對美投資恐難兌現

經濟學人：台灣關稅讓步少 對美投資恐難兌現
字節跳動研發AI晶片 找三星代工 拚今年生產10萬顆

字節跳動研發AI晶片 找三星代工 拚今年生產10萬顆
又反悔了…川普據傳考慮退出自己主導的美加墨貿易協定

又反悔了…川普據傳考慮退出自己主導的美加墨貿易協定

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局