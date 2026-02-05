美俄核武最後約束到期 Axios：雙方接近達成展延協議

美國與俄羅斯接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」5日到期失效後繼續遵守該條約規定。圖為2019年遊行民眾以川普和普亭撕毀中程飛彈協議為示威訴求。（路透資料照）

美國新聞網站Axios引述3位知情人士報導，美國與俄羅斯 接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」今天到期失效後繼續遵守該條約規定。

路透引述報導指出，「新戰略武器裁減條約」（New START）規範雙方飛彈、發射器和戰略核彈頭數量，是追溯至冷戰時期，距今半個多世紀以來一系列核協議當中的最後一項。

Axios引述消息人士報導，過去24小時內，相關談判一直在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行著，但尚未達成協議。

報導指出，目前仍不清楚雙方是否會以正式方式確認

展延條約一段時間。這段期間可能為期6個月。

白宮 沒有立即回應置評請求。

與此同時，美軍歐洲司令部（United States European Command）今天指出，美國、俄羅斯今天在阿布達比會商後，雙方同意重啟中斷4年的高層軍事對話。

美軍歐洲司令部在聲明中指出：「這一管道於2021年秋季中止，也就是在衝突爆發之前。」這裡意指俄羅斯入侵烏克蘭 。

聲明指出：「這次恢復對話是在阿拉伯聯合大公國首都舉行會議之後達成，與會者包括美軍歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus G. Grynkewich）上將與俄羅斯及烏克蘭高層軍事官員。」