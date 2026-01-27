美駐中大使：川普邀習近平8或9月訪美

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
在美國總統川普（左）已表態，將於今年4月訪中之下,美國駐中大使龐德偉今天說,川普邀請中國國家主席習近平（右）於今年8月或9月訪美。圖為兩人去年在釜山會晤。（路透）
美國駐中大使龐德偉(David Perdue)今天在香港的一場活動中受訪表示，中國國家主席習近平熱情邀請美國總統川普4月訪問北京，「而川普邀請習近平於8月或9月訪美」。他同時對近期共軍整肅、軍委副主席張又俠遭調查表示，中方推進反腐行動，美方密切關注動向。

綜合彭博社、經濟通通訊社報導，龐德偉27日在香港出席一場活動時接受採訪，作出上述表示。

龐德偉還說，中美領導人會晤後兩國關係正朝多領域發展。他認為是「多方面的改善」，並透露雙方正推動在川普四月訪華前達成一系列協議，包括波音公司的相關安排。

他還說，釜山會晤中美形成的多數共識已經基本落實，和在芬太尼問題及大豆採購出現進展。

習近平和川普於去年10月30日，在韓國釜山會晤，雙方達成「一年期」的關稅休兵貿易協議，美國降低芬太尼關稅，中國承諾購買美國農產品，暫停稀土出口管制新規。後，川普已宣布他已應邀於今年四月訪中。

對於近期中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠，和中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查，以及相關傳聞，龐德偉表示，相信中國確實正進行反腐，另一方面是確保對軍隊擁有絕對控制，美國正密切關注動向。

另就壹傳媒創辦人黎智英一案，龐德偉表示，川普已基於人道理由，提出釋放黎智英的要求，中美高層仍在持續進行對話，但近期未有最新進展。

