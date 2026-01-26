我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬因州商務機墜毀 7死1重傷

川普：正全面審查明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤

中央社華盛頓26日綜合外電報導
「唐羅主義」成為國際關注的關鍵詞。（美聯社）
「唐羅主義」成為國際關注的關鍵詞。（美聯社）

美國總統川普身邊人士近日開始提出一種觀點，認為華府對委內瑞拉和伊朗動武，以及對格陵蘭與古巴發出威脅，並非與中俄劃分全球勢力範圍，而是為了遏止中國並賦予美國地緣政治優勢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，川普（Donald Trump）提倡的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）是結合他自己的名字與19世紀的門羅主義（Monroe Doctrine），後者主張將敵對勢力逐出整個西半球。

這項概念也出現在美國去年底發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）。美方自今年初以來已採取相關具體行動，包括襲擊委內瑞拉、對古巴等國抱持積極介入立場。

川普本月22日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼出軍事專家暨作家華勒（J. Michael Waller）的報告「『唐羅主義』的實踐」（The “Donroe Doctrine” In Action）。

這份報告指出，襲擊委內瑞拉是骨牌效應的一環，目標是連同伊朗、古巴等反美國家一併重塑為親美陣營，並發出侵蝕中國全球戰略的訊號。

報告寫道：「時間會證明，川普對委內瑞拉政權的處理方式究竟只是亂槍打鳥，還是暗藏高深布局，或至少是拿手邊某個計畫一用。」

華勒告訴日經亞洲，川普的安全戰略核心在於「遏止共產中國主宰全球」。

華勒談到：「批評川普的人誤以為這項戰略會將全球劃分為好幾個勢力範圍：美國掌管美洲、（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）執掌歐洲、（中國國家主席）習近平主導亞洲。」

他說：「歐洲盟邦主要負責歐洲，亞洲盟邦主要負責亞洲，美國主要負責美洲，但也會繼續支持能自助的盟友。」

若計入透過偽造登記的油輪所運輸的原油，委內瑞拉和伊朗約占中國原油進口3成，若加上中東國家，這個比例更高達7成。

外界認為，這份報告是加強打擊中國弱點的藍圖，拉攏對象包括川普正著手強化關係的中東國家。

川普第1次總統任期的白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）迄今仍與川普保持親近關係，他上週稱唐羅主義是反中戰略。

巴農指出，北極地區是美中爭端下的軍事咽喉點（chokepoint），他並強調將中國排除在西半球外－包括丹麥自治領土格陵蘭－以削弱北京力量的重要性。

川普政府成員包含多位通常被視為對中鷹派的人士，例如國務卿盧比歐（Marco Rubio）。儘管有人主張應與中國保持良好關係，盧比歐在白宮的影響力可能日益增長。

同時，川普也避免批評中國。他預計今年至少會晤習近平兩次，外界普遍認為他對與北京達成貿易協議深感興趣。

美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）則表示：「川普政府內肯定有人相信，美國與中國處於戰略競爭狀態，應尋求某種戰略勝利。但我不認為總統是這樣看待美中關係。」

白蘭斯補充道，川普今年的優先目標是「保持對中關係相對穩定，試著克服一些經濟弱點，尤其是去年暴露的稀土劣勢，從而在與北京談判時擁有更多經濟籌碼」。

川普 委內瑞拉 古巴

上一則

執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

延伸閱讀

執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
川普國安關稅威脅亞洲 這國站在海嘯第一排 1,420億美元商品恐遭波及

川普國安關稅威脅亞洲 這國站在海嘯第一排 1,420億美元商品恐遭波及

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
200多名矽谷員工20日發表聯名信，呼籲科技界執行長勸說川普總統減少移民掃蕩。（路透）

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

2026-01-20 07:33

超人氣

更多 >
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開