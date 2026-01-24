川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

國土安全部(DHS)公布今早被邊境巡邏隊員擊斃的37歲白人男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)所攜帶的槍枝照片。(國土安全部)

川普 總統24日下午在真實社群連發三篇貼文，譴責明州州長華茲(Tim Walz)與明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)，並貼出今早被邊境 巡邏隊員擊斃的37歲白人男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)所攜帶的槍枝照片。

該照片稍早由國土安全部(DHS)公布，作為回應抗議者及媒體質疑「為何開槍」的證據，試圖證明事件不是「無端射殺無武裝平民」，而是合法自衛。

川普說：「這就是槍手所持的槍枝，已上膛(還帶兩個滿彈彈匣)，隨時可擊發——這是怎麼回事？當地警察在哪？為什麼不讓他們保護ICE探員？是市長和州長把他們叫走的嗎？據稱許多警察被禁止執行職務，導致ICE只能自行保護自己——這絕非易事！」

川普表示，「我們之所以在那裡，是因為大規模的金錢詐欺——數十億美元不翼而飛，以及在民主黨 開放邊境政策下被放任進入該州的非法犯罪分子。我們要把錢拿回來，而且是現在！」

他說：「市長與州長正以他們自負、危險又傲慢的言辭煽動叛亂！這些道貌岸然的政治蠢材，應該去追查那些從明尼蘇達州人民與美國手中被偷走的數十億元，而不是做現在這些事。」

他還說：「多年來貪腐政客與詐欺犯從明尼蘇達州偷走的資金，總額可能超過1000億元。無論最終數字是否如此，竊盜、無能與詐欺的規模都極其龐大！慘的是不管我們查到多少，加州以及其他由民主黨執政的州，情況只會更糟。」

▼收聽一洲焦點Podcast：