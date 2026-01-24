我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部(DHS)公布今早被邊境巡邏隊員擊斃的37歲白人男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)所攜帶的槍枝照片。(國土安全部)
國土安全部(DHS)公布今早被邊境巡邏隊員擊斃的37歲白人男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)所攜帶的槍枝照片。(國土安全部)

川普總統24日下午在真實社群連發三篇貼文，譴責明州州長華茲(Tim Walz)與明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)，並貼出今早被邊境巡邏隊員擊斃的37歲白人男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)所攜帶的槍枝照片。

該照片稍早由國土安全部(DHS)公布，作為回應抗議者及媒體質疑「為何開槍」的證據，試圖證明事件不是「無端射殺無武裝平民」，而是合法自衛。

川普說：「這就是槍手所持的槍枝，已上膛(還帶兩個滿彈彈匣)，隨時可擊發——這是怎麼回事？當地警察在哪？為什麼不讓他們保護ICE探員？是市長和州長把他們叫走的嗎？據稱許多警察被禁止執行職務，導致ICE只能自行保護自己——這絕非易事！」

川普表示，「我們之所以在那裡，是因為大規模的金錢詐欺——數十億美元不翼而飛，以及在民主黨開放邊境政策下被放任進入該州的非法犯罪分子。我們要把錢拿回來，而且是現在！」

他說：「市長與州長正以他們自負、危險又傲慢的言辭煽動叛亂！這些道貌岸然的政治蠢材，應該去追查那些從明尼蘇達州人民與美國手中被偷走的數十億元，而不是做現在這些事。」

他還說：「多年來貪腐政客與詐欺犯從明尼蘇達州偷走的資金，總額可能超過1000億元。無論最終數字是否如此，竊盜、無能與詐欺的規模都極其龐大！慘的是不管我們查到多少，加州以及其他由民主黨執政的州，情況只會更糟。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 邊境 民主黨

上一則

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

延伸閱讀

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受
川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56
川普據傳已指示團隊，針對格陵蘭擬定多套方案，準備在達沃斯世界經濟論壇上，向歐洲盟友提出。(美聯社)

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章

2026-01-19 09:12

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態