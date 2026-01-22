川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商全面進入權

我的頻道

中央社華盛頓22日專電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權並宣布，已和北約建立有關格陵蘭的未來協議架構。他今天接受美媒訪問表示，在這項協議下，美國不需支付任何費用，且將能取得「全面進入權」；目前細節仍在談判中。

川普（Donald Trump）先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，美、歐為此陷入分歧。

格陵蘭議題備受全球矚目之際，川普本周稍早前往瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（World Economic Forum），並於昨天在當地和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤。

川普會後發文表示，「我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構」；基於這項共識，他將不會實施原訂2月1日起對特定歐洲國家加徵的關稅。

有關這項協議，川普今天接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時表示，目前正在針對細節進行談判，但基本上，「這是全面進入權」，沒有終止期限、也沒有時間限制。

至於美國是否需要支付格陵蘭費用，川普表示，「不需要支付任何費用」，美國將能「全面進入格陵蘭」，擁有所需的一切軍事進入權，可以在格陵蘭部署需要的任何裝備。「我們談論的是國家安全與國際安全」。

他說，除了美國正在推動的「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫，「我們將不需要支付任何費用」。

川普指出，格陵蘭將是「金穹」計畫中非常重要的一部分，「如果壞人開始發射武器，路線就會經過格陵蘭… 我們可以把它攔截擊落」。

綜合外媒報導，呂特昨天表示，他與川普的會談中，未討論到丹麥對格陵蘭的關鍵主權問題。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則說，北約沒有被授權在此議題上跟美國協商，並重申應尊重丹麥與格陵蘭主權。

消息人士今天向法新社透露，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。這項防務協議於2004年更新，已賦予華盛頓擴大部隊部署的自由，前提是必須在事前通知丹麥與格陵蘭當局。

美國目前在格陵蘭西北部設有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），該基地是美國飛彈防禦系統中的關鍵環節。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍主張，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。

